KORONAVÍRUS Je dvojtýždňová karanténa dostatočná? Vedci odhalili inkubačnú dobu COVID-19

BRATISLAVA - Každý, kto sa vráti zo zahraničia, musí ostať v dvojtýždňovej karanténe. Je to však dostatočné? Ako dlho ste infekční? Na tieto otázky odpovedali vedci v britskom odbornom časopise.

Britský odborný časopis New English Journal of Medicine zverejnil najnovšie závery o inkubačnej dobe nového koronavírusu, ktorý sužuje celý svet. Podľa nich je dvojtýždňová karanténa, ktorá sa vyžaduje aj od slovenských občanov vracajúcich sa zo zahraničia, skutočne na mieste.

Ochorenie sa totiž u infikovaného človeka dokáže prejaviť už za dva dni. Takto rýchle príznaky má však len 2,5% pacientov. Asi polovica pacientov ochorie do piateho až šiesteho dňa od nakazenia sa. Až u 97,5% pacientov sa podľa britských vedcov ochorenie prejaví do jedenásteho dňa.

Preto, ak sa človek nakazil, ochorenie sa pravdepodobne do dvoch týždňov prejaví. Ak sa človek po tejto karanténe cíti v poriadku, je pravdepodobné, že nepredstavuje žiadne riziko. Ak by však karanténa trvala len týždeň, asi u 20% nakazených by sa ochorenie COVID-19 prejaviť nestihlo.

Existujú však aj tzv. bezpríznakoví prenášači. Tí v sebe vírus majú, no nemajú žiadne príznaky ochorenia. Práve preto sú najnebezpečnejší pre ostatných, ktorých môžu nakaziť. Pri týchto ľuďoch nie je isté, aké percento tvoria. Okrem toho, asi 80% pacientov má v prípade nákazy len mierny priebeh, preto si môžu myslieť, že sú len nachladnutí a rovnako môžu byť nebezpeční pre seniorov alebo oslabených ľudí.

Na Slovensku sa preto zaviedli prísne opatrenia a odporúčania. Na verejnosti by sme mali nosiť rúška, prípadne inú alternatívu, odporúčajú sa aj rukavice, časté umývanie rúk, dezinfekcia povrchov, ktorých sa často dotýkame. Okrem potravín, drogérii či lekární sa zatvorili takmer všetky podniky. Ľuďom sa odporúča zostať doma.