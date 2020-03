Koronavírus ohrozuje štátny rozpočet: Dokáže vláda ochrániť malých podnikateľov?

"Čím dlhšie budeme bojovať s koronavírusom, tým dlhšie bude naša ekonomika krvácať," uviedol v diskusii na TV JOJ minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS). "Ide o desaťtisíce malých firiem, ktoré musia byť zatvorené. Tie bude musieť vláda odškodniť. Tieto firmy majú desiatky zamestnancov, ktoré to existenčne zasiahne. Európska únia vyčlenila dve a pol miliardy práve na tento účel pre Slovensko – na financovanie týchto strát a tiež na ochranné prostriedky, pretože koronavírus neodíde do dvoch týždňov. Štát musí brať zreteľ na to, že zamestnancom desiatok predajní zabránila pracovať vis maior (vyššia moc – pozn. red.). Ak necháme malé prevádzky a podniky vykrvácať, lebo musia byť zatvorené, napácha to v národnom hospodárstve oveľa väčšie škody, ako keď im doručíme peniaze na vykrývanie strát. Tomuto problému sa budem intenzívne venovať hneď od budúceho týždňa,“ uviedol Richard Sulík. Zdroj: Topky/Ján Zemiar

U našich českých susedov rozmýšľajú podobne. Vláda by mohla podporiť podnikateľov a firmy postihnuté šírením koronavírusu až jedným biliónom českých korún. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády to povedal premiér Andrej Babiš. Na priamu pomoc by podľa neho malo smerovať zhruba 100 miliárd korún a na záruky 900 miliárd korún. Zdroj: SITA/AP/Armando Franca

"Pri priamej pomoci uvažujeme o kompenzácii náhrad miezd, odpustení odvodov, finančných injekcií, skráteného pracovného týždňa. Všetko rozpracúvame. Nebude to hneď, ale sú to tie smery, ktorými chceme ísť," uviedol minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček. Záruky sú potom podľa neho vo svete veľmi častý podporný efekt v čase krízy. Funguje to napríklad tak, že vláda sa zaručí za úvery podnikov u komerčných bánk. Tie potom majú istotu, že v prípade problémov dostanú peniaze späť.