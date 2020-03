KORONAVÍRUS Primátor Hlohovca zo Za ľudí čelí kritike kvôli rúškam: Ten okamžite reaguje!

Kritika sa spustila na portáli Hlohovecko.sk, kde istý Michal Š. navrhoval, aby primátor mesta, resp. poverený pracovník zorganizoval šitie rúšok pre obyvateľov mesta vrátane domovov sociálnych služieb. "Oslovil som viceprimátora, ale ten mi oznámil, že je v karanténe. To znamená že tadiaľ to nepôjde. Potom som oslovil konateľa Mestskej zelene. Ten zareagoval kladne a s ochotou predbežne dohodol šitie rúšok. Problémom bol materiál. Ja som sa na túto úlohu podujal a s majiteľmi galantérie a metrového textilu som sa dohodol, že sú ochotní pripraviť tovar a oproti hotovosti, tento tovar predať," píše sa na fóre.

Poslankyňa sa dokonca chcela vzdať platu

Nezávislá poslankyňa Antónia Maronová mestského zastupiteľstva dokonca pre primátora zverejnila aj výzvu. "Vyzývam Vás, aby ste okamžite začal konať a zo svojej pozície primátora mesta Hlohovec zabezpečil šitie rúšok pre obyvateľov mesta a to predovšetkým pre občanov, ktorí nemajú možnosť nákupu rúšok z dôvodu ich nedostatku, nemajú rodinu, ktorá by im rúška zabezpečila, nemajú šijacie stroje, aby si rúška ušili sami alebo šiť nevedia. Sú to hlavne ľudia osamelí, dôchodcovia, obyvatelia domovov sociálnych služieb a podobne. Avšak vedenie Mesta nezmyselne rozhodlo, že rúška by neboli certifikované a tak hrozí riziko, že by mohli starším ľuďom viac ublížiť, ako pomôcť. To nemyslíte vážne? Veď rúška sa šijú v domácnostiach aj pre zdravotníctvo. Som ochotná vzdať sa svojho poslaneckého platu na tento účel a dúfam, že sa ku mne pridajú aj ostatní poslanci," píše poslankyňa vo výzve.

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár (vľavo) sa do parlamentu prekrúžkoval vďaka 2 666 preferenčným hlasom Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher ​

Po výzvach prišiel dlhý status, priamo od Kollára

Miroslav Kollár zakrátko po predmetných výzvach spísal dlhé stanovisko, v ktorom spomína aj uvedenú poslankyňu Maronovú a tiež reaguje na jej výzvu. "Je to lož, ja túto informáciu počujem prvýkrát, vedenie mesta o ničom takom nerozhodlo," uvádza v prvom bode Kollár, ktorý sa nestotožňuje so stanoviskom Maronovej o "návode" na distribúciu rúšok.

Opatrenia ich doteraz nezaujímali

"Dva týždne na dennej báze zasadá krízový štáb mesta a zabezpečuje všetky potrebné opatrenia na zníženie rizika šírenia koronavírusu v meste. Za celý tento čas sa takmer nikto z poslancov Mestského zastupiteľstva až na 3 – 4 výnimky nezaujímal o desiatky opatrení, ktoré mesto doteraz urobilo," pokračuje Kollár.

Ponuky boli, mesto malo byť sponzorom

Kollár nevylúčuje, že mesto už bolo svedkom rôznych záujmových skupín. "Áno, dostali sme už x „výhodných“ ponúk, kde sme v skutočnosti mali byť sponzormi my mesto a všelijakí podnikavci sa pod rúškom ľudskosti snažia zarobiť na tejto situácii. Najlepšie za mestské peniaze (čo sa deje na štátnej úrovni asi sledujete). Nie, takto sa zneužívať nedáme," skonštatoval.

V závere statusu Kollár apeluje na to, že v kríze bojujeme všetci spolu. "V krízových momentoch sa o ľuďoch dozvedáme najviac. Aj to pekné, aj to škaredé. Ak niekto ešte aj v takýchto chvíľach hrá politické hry, predkladá správu najmä o sebe," uzavrel.

Rúška medzičasom dorazili

Kollár už po včerajšku informuje o prichádzajúcej zásielke nových rúšok a aj o tom, komu budú určené. "Dnešnú zásielku rúšok budeme distribuovať prednostne zamestnancom a klientom nášho zariadenia pre seniorov, opatrovateľkám a klientom opatrovateľskej služby, zamestnancom mesta a mestských organizácií, podľa potreby zdravotníkom, ktorí si nevedia zabezpečiť ochranu sami a najohrozenejšej skupine - VŠETKÝM občanom s trvalým pobytom v Hlohovci nad 80 rokov,"​ píše Kollár na margo nových rúšok.