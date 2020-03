Ustanovujúca schôdza: Poslanci zložia sľub, bude sa voliť vedenie parlamentu a členovia výborov

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR (NR SR) budú novozvolení poslanci skladať ústavou predpísaný sľub do rúk končiaceho predsedu NR SR Andreja Danka (SNS), čím sa formálne ujmú mandátov. Plénum si tiež zvolí vedenie parlamentu a výborov, do ktorých rozdelí jednotlivých poslancov. Ustanovujúcu schôdzu NR SR zvoláva prezident Slovenskej republiky tak, aby sa uskutočnila do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb.