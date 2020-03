Skončí Jankovská vo väzbe? Špecializovaný trestný súd rozhoduje o osude sudcov z Kočnerovej Threemy

Súd mal pritom prioritne skúmať či trestné konanie voči sudcom a sudkyniam nie je neoprávneným zásahom do nezávislosti súdnej moci. Vzhľadom na rozhodnutie je však možné predpokladať, že do istej miery sudcovia posudzovali aj odôvodnenosť väzobného stíhania či dôkaznú situáciu. Dnes bude o väzbe rozhodovať v Banskej Bystrici Špecializovaný trestný súd.

Monika Jankovská Zdroj: Jan Zemiar

„Určite si nepamätám situáciu, v ktorej je trestne stíhaná takáto skupina sudcov,“ uviedol Ján Drgonec. Niekdajší ústavný sudca je zvedavý, ako v prípade skupiny obvinených rozhodne Špecializovaný trestný súd. Drgonec sa domnieva, že súd nižšieho stupňa nemá čo skúmať rozhodnutie ústavného súdu. „Modelovo je to nezmyselná situácia. Ústavný súd je najvyššia inštancia v systéme súdnictva v Slovenskej republike. Podľa môjho názoru sudca Špecializovaného trestného súdu nemá čo preskúmavať rozhodnutie ústavného súdu a stotožňovať sa s ním, alebo nie. Podľa mňa sa nastaveným riešením obchádza článok 136 odsek 3 Ústavy SR, ktorý zveruje vzatie sudcu do väzby výlučne ústavnému súdu. Som zvedavý, čo sa udeje, ale je to v podstate v rozpore so zdravým rozumom a fungovaním právneho štátu,“ dodal.

Zuzana Maruniaková ​

Šéf katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba tiež uviedol, že ústavný súd prioritne skúma celkovú situáciu. Teda, či trestným konaním napríklad niekto nezneužíva svoje právomoci voči súdnej moci ako takej. „Ústavný súd má skúmať, či konanie voči konkrétnemu sudcovi či sudcom nie je účelové, teda motivované snahou ovplyvniť činnosť súdnej moci pri výkone jej funkcií. Ústavný súd nemá za úlohu skúmať opodstatnenosť väzobného stíhania,“ uviedol Giba. Ani on si nepamätá na podobnú situáciu, v ktorej by posudzoval ústavný súd toľko žiadostí naraz.

Z celkového počtu 13 zadržaných sudcov a sudkýň dal súhlas v prípade Moniky Jankovskej, Zuzany Maruniakovej, Eugena Palášthyho., Denisy Cvikovej a Richarda Molnára. Zvyšní budú stíhaní na slobode. Dnes bude rozhodovať Špecializovaný trestný súd.