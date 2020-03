Úrad pre verejné obstarávanie preverí nákup na protitankový raketový systém Spike a strely LR2

BRATISLAVA - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal z vlastného podnetu preverovať nákup protitankového raketového systému Spike a striel LR2, ktorý zrealizovalo Ministerstvo obrany (MO) SR. Uviedla to hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.

Nákup v hodnote zhruba 14 miliónov eur zrealizovalo MO SR prostredníctvom agentúry NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Súčasťou objednávky je 100 kusov rakiet LR2, desať odpaľovacích zariadení a jeden trenažér. Dodané majú byť do 24 mesiacov.

"Spôsob obstarania cestou NSPA bol zvolený z dôvodu efektívnosti, ekonomickosti a transparentnosti," uviedla v reakcii hovorkyňa MO SR Danka Capáková. Ako priblížila, projekt modernizácie protitankových raketových systémov sa začal na základe požiadavky Ozbrojených síl (OS) SR už v roku 2013, štúdia realizovateľnosti bola schválená v roku 2016.

Objednanie je teda podľa hovorkyne logickým vyústením procesu modernizácie prednostne pre jednotky vyčleňované na plnenie úloh špeciálnych síl, ťažkej brigády a do NATO Readiness Initiative (NRI). "V kontexte, že NSPA sumarizuje objednávky raz ročne v termíne október - december a čas dodávky je 24 mesiacov, by neprijatie rozhodnutia oneskorilo celý proces modernizácie, a to minimálne o jeden rok. Zároveň pripomíname a zdôrazňujeme, že objednávka bola zrealizovaná ešte v októbri 2019," doplnila.