Rezort obrany nakúpil raketové systémy: Najväčším problémom je dátum podpisu obstarania

Práve Naďovo meno sa v poslednej dobe najviac skloňuje v súvislosti s postom ministra obrany vo vláde Igora Matoviča (OĽaNO). Informáciu o nákupe raketových systémov potvrdil aj rezort obrany, pričom sa podľa stanoviska uskutočnil cez program NSPA (NATO Support and Procurement Agency), teda cez štruktúry Severoatlantickej aliancie. Raketové systémy budú stáť približne 14 miliónov eur. „Dostal som dnes takýto odkaz na izraelský článok, že Ministerstvo obrany SR údajne nakúpilo rakety Spike za desiatky miliónov eur. Akože to naozaj? Čo je toto za biznis? Tesne pred voľbami? Kvôli čomu? Kto zobral mastné provízie? Som zvedavý na stanovisko ministerstva, ale že veľmi rýchlo,“ uviedol Naď v pondelok podvečer na sociálnej sieti.

Ministerstvo obrany SR potvrdilo, že obstaralo novú techniku. Konkrétne ide o 100 rakiet typu LR2, desať odpaľovacích zariadení a trenažér. Podľa rezortu je obstaranie transparentné a v súlade s požiadavkami Ozbrojených síl SR (OS SR). Proces modernizácie protitankových raketových systémov navyše začal podľa kompetentných v roku 2013. Finalizovanie nákupu je tak podľa nich iba zavŕšením niekoľkoročného procesu. „Projekt modernizácie protitankových raketových systémov začal na základe požiadavky OS SR už v roku 2013. Expertná skupina ministerstva obrany a ozbrojených síl spracovala štúdiu realizovateľnosti, ktorá bola schválená v októbri 2016. V súčasnosti majú OS SR k dispozícii len druhú generáciu protitankových kompletov,“ uviedla hovorkyňa rezortu Danka Capáková.

Modernizácia systémov by sa predĺžila

Rezort tvrdí, že nákup bol transparentný cez štruktúry NATO. „Obstaranie protitankového raketového systému Spike a striel LR2 je realizované cestou NSPA, a to na základe požiadavky ozbrojených síl. Vo všeobecnosti je nákup cez NSPA jednou z najtransparentnejších foriem obstarávania. Súčasťou objednávky je 100 kusov rakiet LR2, 10 opaľovacích zariadení a jeden trenažér v celkovom objeme približne 14 miliónov eur,“ dodalo ministerstvo v stanovisku. Rezort obrany doplnil, že v prípade, že by sa obstaranie nedotiahlo do konca, modernizácia systémov by sa predĺžila minimálne o rok.

Naďovi prekážajú okrem dátumu podpisu aj iné skutočnosti. „Prečo bol nákup realizovaný až 5. marca? Prečo sme nakupovali raketové systémy, ktoré mali byť doplnkom k novým obrneným transportérom, ktoré sa neobstarávajú? Tých otázok je pri nákupe ďaleko viac a rozhodne sa na to pozrie nová vláda detailne,“ reagoval Naď. Podľa neho sa obdobné systémy vyrábajú aj na Slovensku. „Ak to dokážeme nakúpiť doma, prečo hľadáme riešenie v zahraničí? Nerozumiem tomu,“ dodal.