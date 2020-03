KORONAVÍRUS Pellegrini poprosil Matoviča, aby nemal teatrálne vystúpenia

BRATISLAVA - Dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) poprosil lídra OĽaNO Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, i ďalších politikov, aby nevstupovali do procesov súvisiacich so zamedzením nákazy novým koronavírusom svojimi "teatrálnymi" vystúpeniami. Vyhlásil to po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu.