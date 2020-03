Do začlenenia sociálne ohrozených skupín treba investovať 263 miliónov eur, odporúčajú analytici

Ilustračné foto

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Štát by mal postupne investovať do začlenenia sociálne ohrozených skupín obyvateľov do spoločnosti takmer 263 miliónov eur. Vyčleňovanie niektorých skupín obyvateľstva totiž predstavuje mrhanie ľudským potenciálom, pričom ich inklúziu treba vnímať ako návratnú investíciu, ktorá posilní hrubý domáci produkt a verejné financie. Vyplýva to zo záverečnej správy revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktorú vypracoval Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR.