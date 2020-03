VOĽBY 2020 Harabin vidí za neúspechom antikampaň: Hlina v KDH zatiaľ ostáva

Štefan Harabin

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

BRATISLAVA - Volebný líder strany Vlasť Štefan Harabin vidí za neúspechom vo voľbách masívnu antikampaň médií a prieskumných agentúr. Vlasť by chcel viesť aj do ďalších volieb. Povedal to v nedeľu v relácii TV Markíza.