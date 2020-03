VOĽBY 2020 Do parlamentu nenastúpim, chcel som len podporiť SaS, tvrdí Droba

Juraj Droba

BRATISLAVA – Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba nenastúpi do Národnej rady SR ako poslanec za SaS, hoci bol v sobotných (29. 2.) parlamentných voľbách do tejto funkcie zvolený. Od voličov získal 8968 platných prednostných hlasov. Droba to oznámil v komentári na sociálnej sieti.