Počas sobotných volieb do Národnej rady SR zdravotní záchranári zasahovali 13-krát

BRATISLAVA - Počas sobotných volieb do Národnej rady SR zdravotní záchranári evidovali spolu 13 zásahov. Dvom pacientom v Banskobystrickom kraji už pomôcť však nemohli. Informovala o tom hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.

Vo Veľkom Krtíši zomrela členka volebnej komisie po neúspešnej kardiopulmonálnej resuscitácii a v Banskej Bystrici volič napriek poskytnutej laickej prvej pomoci, aj následnom oživovaní záchranármi. „Najviac zásahov, zhodne po štyri, bolo v Košickom a v Banskobystrickom kraji, naopak v Nitrianskom a v Prešovskom kraji nebol potrebný žiaden zásah záchrannej zdravotnej služby," uviedla Krčová. Ako dodala, k najčastejším príčinám výjazdov záchranárov patrili úrazy, hypertenzia a epileptický záchvat.

Ako ďalej uviedla Krčová, v Bratislavskom kraji spadol volič zo schodov a zranil si hlavu a hornú končatinu, po ošetrení bol prevezený do nemocnice. V zdravotníckom zariadení skončila aj členka volebnej komisie, ktorá skolabovala. „Pri páde sa v Trnavskom kraji zranila volička a s úrazom predlaktia bola prevezená do nemocnice. S hypertenziou bola na adrese v rovnakom kraji ošetrená členka volebnej komisie, v jej prípade prevoz do nemocnice potrebný nebol," pokračovala hovorkyňa.

V Žilinskom kraji záchranári pomohli voličke, ktorá priamo vo volebnej miestnosti utrpela epileptický záchvat. V Banskobystrickom kraji záchranári pomohli členke volebnej komisie po epileptickom záchvate a členovi volebnej komisie, ktorý utrpel úraz hlavy pri páde.

Dve členky volebných komisií boli v Košickom kraji ošetrené pre hypertenziu, jedna z nich odmietla prevoz do nemocnice. „V rovnakom kraji si vyžiadali pomoc záchranárov aj dve voličky, po kolapse a epileptickom záchvate. Obe skončili v nemocnici," uzavrela hovorkyňa záchranárov.