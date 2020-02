VOĽBY 2020 Richard Sulík je už v straníckej centrále, verí si na aspoň osem percent

BRATISLAVA - Strana Sloboda a Solidarita by sa podľa jej predsedu Richarda Sulíka mala štvrtýkrát po sebe dostať do Národnej rady SR.

"Moje osobné želanie je, aby to bolo osem plus," povedal po tom, ako krátko po 21:00 prišiel do svojej straníckej centrály v Liberálnom dome. "Dva mesiace dozadu by sme hodnotili ako úspech, keby sme boli opäť v parlamente, teraz to vyzerá tak, že už ten parlament bude," uviedol v prítomnosti svojich straníckych kolegov Martina Klusa, Branislava Gröhlinga, Jany Cigánikovej, či Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Strana SaS sa tak radí k úspešným stranám, povedal Sulík. V centrále SaS na výsledky čaká viac ako stovka členov a sympatizantov strany. V centrále liberálov panuje dobrá nálada, prišiel do nej aj predseda strany Hlas pravice Ondrej Matej, ktorá sa vzdala kandidatúry v prospech SaS.

Strana Sloboda a Solidarita bola ako pravicovo-liberálna politická strana zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR vo februári 2009. V parlamentných voľbách v roku 2010 získala 12,14 % platných hlasov, keď ju volilo 307 287 ľudí. V rokoch 2010 až 2012 bola súčasťou vládnej koalície spolu so stranami SDKÚ-DS, KDH a Most – Híd. V roku 2012 jej hlas odovzdalo 150 266 voličov, čo bolo 5,88 % zo všetkých platných hlasov. V parlamentných voľbách v roku 2016 sa jej podpora od voličov vrátila na hodnoty z roku 2010, keď strana získala 12,10 % platných hlasov. Hlasovací lístok v prospech SaS vtedy do urny vhodilo 315 558 voličov.