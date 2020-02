VOĽBY 2020 Parlament v pôvodnom zložení končí úderom tejto polnoci

BRATISLAVA - Parlament dnes končí v starom zložení. Mandát zanikne 150 zákonodarcom, ktorí uplynulé štyri roky zastávali funkciu poslancov Národnej rady SR. Ďalšie, v poradí ôsme volebné obdobie parlamentu, začne plynúť v nedeľu 1. marca 2020. Novozvolení poslanci sa zídu na ustanovujúcej schôdzi do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb.

Poslanci, ktorí v dnešných voľbách nebudú znovu zvolení do Národnej rady SR, odídu s odstupným vo výške troch platov, teda vyše 9-tisíc eur. Podmienkou je, aby svoj mandát vykonávali minimálne päť rokov. S dvomi platmi vo výške viac ako 6-tisíc eur odídu tí, ktorí boli v parlamente aspoň päť mesiacov a menej ako päť rokov.

Okrem odstupného bývalým zákonodarcom zostane aj osobný počítač a tlačiareň, ktoré dostali na začiatku volebného obdobia. Pred štyrmi rokmi bolo odstupné pre poslancov nižšie, pretože zarábali menej. Tí, ktorí vykonávali mandát aspoň päť rokov, dostali necelých 6-tisíc eur, a poslanci, ktorí boli v parlamente menej ako päť rokov a minimálne päť mesiacov, prišlo na účet takmer 4-tisíc eur.

Aktuálne je plat poslanca je 3 039 eur. Poslanec má nárok aj na paušálne náhrady, tie sú nezdanené. Poslanec s trvalým pobytom z Bratislavského kraja poberá náhrady 1 824 eur a poslanci z ostatných krajov dostanú 2 128 eur. Príjem mimobratislavského poslanca tak predstavuje celkovo 5 167 eur a bratislavského 4 863 eur.

Krátko po voľbách si noví poslanci prevezmú osvedčenie o zvolení, ktoré im vydá Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Slávnostný akt sa spravidla uskutočňuje historickej budove parlamentu na Župnom námestí v Bratislave.

Ustanovujúcu schôdzu parlamentu zvolá prezidentka Zuzana Čaputová tak, aby sa uskutočnila do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Poslanci na schôdzi položením pravej ruky na Ústavu SR sľúbia, že si svoje povinnosti budú plniť v záujme občanov a že budú dodržiavať ústavu a zákony. Ak by niekto z poslancov sľub odmietol zložiť alebo by ho zložil s výhradou, stratí svoj mandát v parlamente.