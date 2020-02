Sebavedomý Kočner a zničený Rusko: VIDEO Posledná snaha o záchranu a útek zo súdu

Proces s obžalovaným Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom sa začal v júli minulého roka a zatiaľ trval 24 dní. Kočner na tomto pojednávaní vystupoval vždy veľmi sebavedomo a arogantne. Spolu s Ruskom svoju vinu popierali. Obaja tvrdili, že za ich obžalobou stoja Američania. Čas sa snažili naťahovať najmä tak, že jeden z obhajcov obžalovanej dvojice, Martin Pohovej, čítal zdĺhavé listiny, ktoré so súdom nesúviseli. Za 24 dní položil Pohovej iba jednu otázku.

Keď si však zobrali slovo Kočner s Ruskom, vedeli rečniť dlhé hodiny. Bývalý šéf Markízy hovoril zdĺhavé príbehy o "malej" a "veľkej" Markíze aj o tom, ako sa vtedy bál o svoj život. Na druhej strane, Kočnerovo vystupovanie bolo také, ako vždy. Dokonale upravený, v rovnakom obleku, košeli a kravate sa usmieval na novinárov a cez niekoľko prestávok s nimi neváhal aj žartovať.

Príležitosť "kopnúť" si do nich, si nenechal ujsť nikdy. Dokonca aj vtedy, keď si vyberal svojich dôverníkov, navrhol aktivistu Martina Daňa, ktorého prednedávnom pustili z väzby, a ktorý vždy ochotne Kočnerovi pomáhal. Druhým návrhom bol novinár Adam Valček, jeden zo sledovaných žurnalistov Kočnerovo-Tóthovým komandom. Valček to vtedy odmietol, ako aj ostatní prítomní novinári. Príležitosť využila filmárka Zuzana Piussi.

Dva roky vo väzbe

Koncom júna 2018 poslal Najvyšší súd Mariana Kočnera v tejto kauze do väzby. Kočner sa niekoľkokrát pokúšal dostať sa von, avšak vždy neúspešne. Počas výkonu jeho väzby bol obžalovaný aj z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Aj tento proces momentálne prebieha. Pavol Rusko na posledných pojednávaniach tvrdil, že ak by sa zmenky nedostali na súd, nebol by ani on, ani Kočner obžalovaný v prípade vraždy.

Rusko totiž čelí obžalobe z objednávky vraždy jeho bývalej spoločníčky Sylvie Klaus-Volzovej. Kočner s Ruskom mali podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotoviť štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Získali by tak 69 miliónov eur.

Vypočujte si rozsudok v kauze falšovania zmeniek. Špecializovaný trestný súd poslal Mariana Kočnera a Pavla Ruska do väzenia na 19 rokov.

Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu Emil Klemanič v odôvodnení rozsudku uviedol, že prepis komunikácie Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema a výpoveď bývalého príslušníka SIS Petra Tótha výrazne posilnili obžalobu.

„Kto bol Tóth vieme. Zaznelo aj tu, že si zachránil svoju kožu. Je to možné. Takých svedkov bolo,“ skonštatoval Klemanič. Podľa neho však hovoril pravdu. Jeho výpoveď zostáva naďalej utajená, keďže sa týkala aj aktívnej trestnej veci, a to vraždy novinára Jána Kuciaka. Klemanič vylúčil, že by Tóth s Threemou manipuloval, keďže vo výpovedi nespomínal sudcov, ktorých mal Marian Kočner ovplyvňovať v civilnom konaní o zmenkách.

„Nepoznal obsah Threemy. To je názor súdu,“ doplnil s tým, že z jeho výpovede vyšli sudcovia dobre. „Potom prišla Threema. Môžeme citovať, ale nemá to zmysel,“ myslí si Klemanič. Poukázal na to, že si nepamätá, že by Kočner niekedy spochybnil obsah správ. Pri výške trestu súd podľa jeho slov zohľadnil vysoké sumy, ktoré si za zmenky obžalovaní pýtali. Nárok na náhradu škody nebol Markíze priznaný vzhľadom na to, že skutočná škoda nevznikla, keďže zmenky neboli nikdy vyplatené.

Rozsudok nie je právoplatný

Neprávoplatne odsúdení Kočner a Rusko podajú odvolanie voči rozsudku. Potvrdil to ich obhajca Marek Para. "Odvolanie určite podáme, podáme ho tak do konania, ako aj do všetkých výrokov, ktoré následne súd vyslovil," priblížil. Podľa neho predložili dostatok dôkazov a návrhov dôkazov, ktoré by potvrdili nevinu. Výšku trestu vníma ako exemplárnu, nie celkom primeranú ani spravodlivú. O rozsudku svojich klientov oboznámi osobne. Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Jána Šantu je rozsudok akceptovateľný.

"Zvíťazila zákonnosť, spravodlivosť, pravda, je to veľký deň pre orgány činné v trestnom konaní," komentoval. Rozsudok označil za "jasný odkaz spoločnosti". Ak si niekto myslí, že je nad zákonom, je to podľa neho dočasné a na každého raz príde. Hovorí o víťazstve nad nezákonnosťou a bohorovnosťou. Po verdikte upozornil, že vyhrali bitku, ale je pred nimi ďalšia dôležitá debata, pretože predpokladá odvolania. Šanta navrhoval obžalovaným 20-ročný trest odňatia slobody.

Spokojný je aj Lipšic

Splnomocnenec poškodenej Markízy Daniel Lipšic je mimoriadne spokojný s rozhodnutím súdu a aj s výškou trestu. Tresty označil za správne a spravodlivé. Prekvapilo ho, že si obžalovaní osobne nevypočuli rozsudok. „Ľudia, ktorí si dlhé roky mysleli, že stoja nad zákonom, že kvôli svojim kontaktom na politikov, sudcov a prokurátorov sa im nič nemôže stať, tak dnes im senát ŠTS dal jednoznačnú a ráznu odpoveď,“ komentoval Lišpic. Teší ho uznanie právnej argumentácie zo strany súdu, že ide o viacčinný súbeh.

Práve komunikáciu cez aplikáciu Threema a svedectvo Petra Tótha považuje za posilnenie dôkaznej situácie. Druhý splnomocnenec Markízy Tomáš Kamenec hovorí, že jeho klient víta "víťazstvo spravodlivosti na Slovensku". ŠTS podľa neho ukázal Marianovi Kočnerovi, Pavlovi Ruskovi a všetkým, ktorí s nimi spolupracovali, vrátane sudcov, policajtov, prokurátorov, že "tieto doby skončili".