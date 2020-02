Škandalózny hazard? Ženu s podozrením na koronavírus poslal lekár domov, nemocnica to popiera

BRATISLAVA – Koronavírus straší už aj Slovákov. Desiatky lyžiarov, ktoré sa vrátili z Talianska, pri príznakoch chrípky a pri zvýšenej zamieria do nemocnice. Urobila tak aj mladá žena z Bratislavy, ale s takou zdravotnou starostlivosťou určite nerátala...

Z oddelenia infektológie v bratislavskej Univerzitnej nemocnici ju lekár poslal domov, lebo sa mu už nechcelo obliekať do ochranného odevu. Povedal žene, že má prísť ráno. Pacientka pritom prišla na infekčné oddelenie s odporúčaním z pohotovosti, no on ju s podozrením na koronavírus poslal domov.

Mladá žena sa ozvala redakcii televízie JOJ. Uviedla, že do Bratislavy prišla pár dní nato, ako pricestovala z Milána. Niekoľko dní mala vysokú horúčku a v utorok napokon navštívila lekára. „Okolo 11. hodiny doobeda som sa rozhodla, že sa pôjdem dať vyšetriť na koronavírus, pretože som sa pred týždňom vrátila z Milána,“ uviedla Kristína. V Univerzitnej nemocnici v Petržalke ju poslali na izolačku, tam ju vyšetrili a poslali na kliniku infektológie na bratislavské Kramáre. „A najhoršia vec, ktorú mi povedali, bola, že oni sa nebudú prezliekať dvakrát do ochranných návlekov, pretože predsa len musia šetriť. Tak čo som mala robiť? Išla som domov, do domácej izolácie a dnes ráno som prišla znova,“ opisuje udalosti Kristína. Zdroj: TV JOJ

Musela čakať vyše hodiny vonku pred budovou, vraj z bezpečnostných dôvodov. Službukonajúci lekár už mal ochranný odev. „Vzali mi krv, spravili mi výtery a povedali, že mám na výsledky čakať nejaké dva dni,“ pokračuje mladá žena s tým, že sa zdravotného personálu opýtala, či ju a iných čakajúcich v čakárni nehospitalizujú. „Povedali mi, že z kapacitných a personálnych dôvodov to nie je možné, aby nás hospitalizovali a čakali, či sme pozitívni alebo nie,“ dodala.

Nemocnica hovorí, že urobila všetko ako mala

Nemocnica tvrdí, že stav spomínanej pacientky po príchode na CPO na Antolskej bol konzultovaný telefonicky s lekárom z Infekčnej kliniky na Kramároch, ktorý zhodnotil, že pacientka musí prísť na vyšetrenie do ambulancie, ktorú sme špeciálne zriadili na vyšetrenie koronavírusu.

"Lekár na tejto ambulancii po fyzickom vyšetrení a tiež na základe informácií, kedy pacientka povedala, že cíti, že jej stav sa postupne zlepšuje a po dohovore s pacientkou, ktorá súhlasila, lekár vyhodnotil, že nie je potrebná hospitalizácia. Nie je pravda, že by náš lekár hovoril o nedostatku miest pre pacientov. Samozrejme dohodli sa na ďalšom postupe, kedy pacientka mala na druhý deň ráno opäť prísť na ambulanciu, kde je budú odobraté vzorky, to sa aj dnes ráno zrealizovalo. Opodstatnenosť vyšetrenia v ranných hodinách má svoj medicínsky význam. Lekári a sestry z Infekčnej kliniky vynakladajú maximálne úsilie a snahu na bezpečne poskytnutie zdrav. starostlivosti a všetkých potrebných vyšetrení," píše sa v reakcii nemocnice, ktorú nám poskytla hovorkyňa Eva Kliská.

Nákaza už pritom zasiahla všetky kontinenty. Prvý prípad najnovšie potvrdili vo Švajčiarsku, Alžírsku a aj v Brazílii. Najviac obetí v Európe – jedenásť – však zostáva v Taliansku. Najmenej dvanásť tamojších miest a obcí zíva prázdnotou. „Sme v karanténe. Akoby sa tu zastavil život. Všetko je zatvorené, ani na pohreby nepustia viac ako dvoch – troch najbližších príbuzných. Všetci sa tu poznáme a sme si blízki. Včera zomrel otec môjho blízkeho priateľa, ale na pohreb ma nepustia,“ povedal smutne miestny obyvateľ Mario Borra.

To sa ľahko môže stať aj na Slovensku, ak budú zdravotníci v službe takto pristupovať k pacientom, ako opísala nešťastná mladá žena.