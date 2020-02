Alojz Hlina bol online: Takto ste sa pýtali šéfa KDH

BRATISLAVA - Aj líder KDH Alojz Hlina sa v tohtoročných voľbách uchádza o váš hlas. KDH sa v posledných voľbách nedostalo do parlamentu, no tento rok to vyzerá, že hranicu zvoliteľnosti prekročí. Spolu so stranami PS/SPOLU, Za ľudí a SaS podpísali pakt o neútočení a chcú byť jednou zo strán, ktoré na Slovensku niečo zmenia. Alojz Hlina bol online a odpovedal na vaše otázky.

Online rozhovor

13:54 - otázka od: milan Kedy dostaneš konečne rozum? Hovorí sa, že chlap by mal mat v 30tke rozum a v 40tke peniaze.

13:56 - otázka od: Jožo Kefa Myslíte si,že raz bude KDH stranou ako CDU v D,tera aj kresťanov,ateistov,inovercov aj múdreho "stredu"? Bez talibanu kresťaniv a iních extrémistov. Existuje štúdia, ktorá hovorí, že sociálnodemokratické strany v Európe viacmenej zaniknú, nahradia ich zelení, kresťanskodemokratické strany - konzervatívci však zostanú. Kresťanskí demokrati postavili Európu na nohy, uzdržiavajú ju a verím že aj v budúcnosti kresťanskí demokrati budú najväčšou súčasťou európskej politickej scény.

13:57 - otázka od: Jozef Dobrý deň pán Hlina, chcem sa opýtať, prečo by volič mal voliť práve vás a nie PS-Spolu? Ste hodnotovo veľmi odlišné strany a vy ste sa podpisom paktu o neútočení vzdali akejkoľvek politickej súťaže. Aj po voľbách, ak sa dostanete do parlamentu, tak im budete pritakávať v presadzovaní hodnôt neprípustných pre kresťanov? Rozmýšľal som nad KDH, ale svojím správaním ste ma poslali voliť OĽANO. Určite sa podpisom o neútočení nevzdali našej agendy, spravili sme len to, že sme definovali, že si nebudeme škaredo nadávať.

14:00 - otázka od: Jozef 4 roky kricite "fasista, fasista" a Kotleba narastol z 8 na 12%. Nemyslite si, ze Vase jednanie je kontraproduktivne? Ze to vyroky na adresu volicov Kotlebu urazaju obycajneho cloveka a prave vase chovanie vhana volicov do naruce Kotlebu?!? Názorov môže byť viac. Je to legitímne. Trochu vás len poopravím, nie 4 roky ale skoro 10 rokov a môžete sa spoľahnúť, že dokiaľ budem vládať, tak na to budem upozorňovať stále. Zaráža ma, ako si začíname na niektoré veci zvykať. Na jedno naše stretnutie nám prišli dvaja kotlebovci, ktorí sa pýtali, že prečo hovoríme kotlebovcom, že sú fašisti. Snažil som sa im to vysvetliť, nepochopili a pri odchode jeden z nich zahajloval. Takže sa dá povedať, že si odpovedali sami.

14:02 - otázka od: Jozef Pan Hlina, vsetci dobre vieme, ze ste nervozny, lebo ked sa nedostanete do parlamentu, tak Vasa politicka kariera definitivne skonci. Co budete robit potom? Som jeden z politikov, ktorý sa má kam vrátiť. Odporučam ľuďom, aby volili politikov, ktorí sa majú kam vrátiť. Pokiaľ budú voliť iných (ktorí sa nemajú kam vráti) tak tí budú ochotní, na to aby v politike zostali, urobiť čokoľvek - aj zaprieť sám seba.

14:02 - otázka od: karafiat Ahoj Hlina ako sa mas? Dobre.

14:03 - otázka od: Zdeno Ako môžu homosexuáli a lesbičky ohroziť tradičnú rodinu? Ako by sa zachoval keby jeho dieťa priviedlo partnera rovnakého pohlavia. Myslím si, že všetci ľudia sú si rovní. Tak sme boli stvorení a pán Boh nás má všetkých rovnako rád.

14:05 - otázka od: Michal Pán Hlina, v poslednej dobe ste v diskusiách dosť pasívny a povedal by som až smutný a sklamane tichý. Naposledy som vás "pri zmysloch" videl na RTVS s pánom Kotlebom. Boli ste tam sebavedomý, priamočiary a plný vášne. Čím to je? Myslíte, že terajšou pasivitou získate vyššiu podporu, alebo ste dostali negatívne ohlasy po debate s Kotlebom? Viem aj to, že v týchto dňoch s vami odmietol diskutovať. Chcem len povedať, že keď si to porovnám s obdobím, kedy ste v parlamente hovorili o kauze SPP či Slovenskej pošte, ktorú "z jednej strany hryzie Penta a z druhej J&T", boli ste skrátka oveľa viac sebavedomejší. Problém je, že nedá sa vyhovieť každému. Niekomu vadí, že som niekedy otvorený, niekedy až moc. Vy identifikujete, že som zase priliš pokojný. Do každej diskusie ide človek s určitým zadaním. A iné bolo zadanie pri Kotlebovi a iné je zadanie pri niektorých iných diskusiách.

14:08 - otázka od: Maroš pán Hlina neschovávate sa len za veriacich a kresťanstvo aby Vás to vynieslo do parlamentu. Veď ako predseda KDH z akého dôvodu nepoznáte desatoro Božích prikázaní a prečo sa aj podľa nich neriadite a nechováte. Ako viete, že sa podľa nich nechovám? Ak viete, že sa podľa nich nechovám, tak kľudne napíšte. Žijeme v dobe, kde funguje taká mentálna skratka, ktorá spôsobila to, že sa hovorí, že Hlina nevedel desatoro. Ked sa ma to prvýkrát opýtali na Markíze, bol som tam aj s Matovičom. Aj on aj ja sme povedali, že by sme ich povedali a ja som vtedy povedal, že možno by mi jedno vypadlo a jedno by som možno nepovedal správne. Keď sa ma to opýtali druhýkrát na JOJke, tak som ich vymenoval a prepáčte, jedno mi vypadlo. Takže čo teraz? Ukrižujete ma? Treba si poctivo povedať, každý sám sebe, či by ich v tom strese a pred kamerami vedel kompletne a bez chyby povedať.A či toho, ktorý sa v niečom možno pomýlil treba zatratiť.

14:09 - otázka od: Maria Dobry den, rada by som sa opytala, co Vas viedlo k spolupraci s PS/Spolu, Za ludi a SaS? Bali ste sa, ze bez ich "podpory" by Vas marketingovy dosah bol velmi slaby a ohrozilo by to moznost dostat sa do parlamentu? Jedným zo zmyslov tej dohody bolo aj to, že sme chceli rozbiť stratégiu Smeru, ktorý spočivala v tom, že opozícia sa nedokáže dohodnúť na ničom. My sme sa na niečom dohodli a začali sme zjavovať aj alternatívu. To je mimoriadne dôležitý aj sociologický efekt, lebo ľudia chcú vidieť, že ak niečo končí, že čo bude, akú to bude mať tvár.

14:10 - otázka od: Stanislav Fiala Pán Hlina, čo by ste presadzovali do vládneho programu v prípade vstupu KDH do vládnej koalície? My sme sa stotožnili s troma prioritami, ktoré definovali aj iné demokratické opozičné strany, a to spravodlivosť, školstvo a zdravotníctvo a zároveň sme si definovali našu vlastnú prioritu, a to je rodina. V rámci možnosti chceme podporovať rodinu a prorodinné opatrenia.

14:14 - otázka od: Martin Dobrý deň pán predseda, držím palce vo voľbách. Mám však otázku: ak by OĽANO získalo najviac hlasov po voľbách (zo strán súčasnej "opozície"), je pre Vás Igor Matovič akceptovateľný ako premiér? (aj napriek daňovým problémom ktoré mal v minulosti)... Ďakujem. Ja som demokrat a výsledok volieb je pre demokrata záväzný.

14:14 - otázka od: Alžbeta Dobrý deň pán Hlina: Sledujem predvolebné dianie a voliť budem vaše hnutie,pretože aj na kandidátke som si našla svojích favoritov.Je to veľký boj,aby sa konečne podarilo poraziť Smer a fašistov,pevne verím,že sa to konečne stane.Prosím vás,len potom ťahajte to spolu bez šarvátok. Prajem vám,aj ostatným opozičným stranám veľa úspechov.Držím palce a pozdravujem. Ďakujem veľmi pekne. Za nas vam viem povedať, že my sa o to určite budeme snažiť.

14:15 - otázka od: Marus Pan Hlina ak KDH nebude mat 5 percent tym padom neprejde do parlamentu skoncite na pazicii predsedu KDH alebo celkom zo strany odidete.Dakujem V prípade neúspechu vo voľbách končím na pozícii predsedu KDH.

14:16 - otázka od: Rastislav Dobrý deň prajem pan Hlina. Aké má vaše strana riešenia na rozvoj leteckej dopravy a tým aj podpory cestovného ruchu na Slovensku? Má vaša strana plán ako zabezpečiť rozvoj Leteckej dopravy v krátkodobom a strednodobom horizonte? Ďakujem Nie som odborníkom na leteckú dopravu. Ak sa k tomu politicky vyjadrím, tak letecká doprava tvorí určite významnú súčasť rozvoja cestovného ruchu. Slovensko má však problém, ktorý treba vyhodnocovať, a to je extrémna blízkosť druhého veľkého medzinárodného letiska vo Viedni. Čiže treba rozvoj leteckej dopravy vnímať s týmto veľkým determinantom.

14:18 - otázka od: Peter Aký je to pocit robiť ako predseda konzervatívneho KDH posluhovača liberálom? Cítite sa dobre keď na vás pluju aj dlhoroční voliči KDH a nazývajú vás zradcom? Necítim sa ako posluhovač a v politike som už zažil všeličo a vyzerá, že ešte aj zažijem. Mrzí ma, kam sa politika posúva, častokrát sa to stáva športom, kto napíše čo najvulgárnejšie vyjadrenie. My na Orave hovoríme Never give up, takže ja to nevzdávam.

14:19 - otázka od: Jozef Chcem sa spýtať, príjmete moslimských utečencov, ktorí považujú kresťanov za neverov...... keď ste podpísali dohodu so stranami , ktoré ich chcú prijať na Slovensko? My máme v stanovách, že budeme ochranovať kresťanstvo a stanovy sú záväzné.

14:21 - otázka od: Lea Dobrý deň, pán Hlina,aj keď som ateistka,držím Vám palce.Zostanete takým pozitívnym rebelom aj keď budete vo vláde? Veľmi sa mi páčilo, ako ste zamurovali nebankovku, ale už menej ako s Vami zaobchádzali:-(. Mám rád úprimných ľudí a aj sám som uprimný, čo sa nie vždy nosí. Mám problém so zákernosťou, tej je žiaľ v slovenskej politike naozaj dosť. Zamurovanie pomohlo desaťtisícom ľuďom na Slovensku, a to, že mi pri tom policajti narazili rebrá až tak nevadí. Som rád, že som pomohol.

14:23 - otázka od: zuzana Dobry, pan Hlina, dnes ste v radiu Expres spomenuli, ze kebyze malo byt po Vasom, ze by ste vedeli usetrit verejne zdroje aj tym, ze by ste "zostihlili" verejnu spravu- nemyslite si, ze by to malo vacsi negativny dopad???- je pravda, ze by ste ziskali peniaze tymto krokokom, na na druhej strane by klesla kupischopnost obyvatelstva, odvadzalo by sa menej dani, stupenie na trh nezamestnosti a poberanie davok, by sa tiez odrzkadlil vo vyplacani davok a tiez, znovu nastupenie a zaskolenie noveho zamestnanca nieco stoji- preto uz aj v Japonsku, s ekonomikou co sa nemozeme ani porovnavat, prisli na to, ze je viac vyhodnejsie nielen pre stat ale aj spolocnost tzv. "umela zamestnanost". Takze ta otazka je:- myslite si, ze "zostihlovanie" pracovnikov z verejnej a statnej spravy je ten spravny krok pre zvysenie a narast verejnych zdrojov? Nemyslím si, že umela zamestnanost je spravna cesta, lebo okrem ineho aj deformuje vztah k práci. Problemom na Slovensku je nedostatok pracovných kapacít. Zjednodušene povedane: niekde nemá kto robiť a prečo by zodpovedný hospodár v takej situácii niekde udržiaval umelú zamestnanosť? To mi nedáva žiadnu logiku.

14:26 - otázka od: Jaroslav dobry den.ked budete sucastou vlady ,zasadite sa o to aby sa zrusili vymenne listky k lekarovi specialistovi.neskutocne to zatazuje ludi.mam aj druhu otazku.pri odchode do predcasneho dochodku mi stat zoberie 0,5 percenta za kazdy mesiac,to je za dva roky 12 percent ved to je chore,budete s tym nieco robit.dakujem za odpoved. 1. Budeme sa snazit odstranit zbytocnu byrokaciu aj v zdravotníctve. 2. Uvedená skutočnosť bude predmetom politických jednaní.

14:27 - otázka od: Peter Dobrý deň, aký je Váš postoj k istanbulskému dohovoru? Politická pozícia KDH je jednoznačná. Odmietame jeho ratifikáciu.

14:29 - otázka od: dano Ste jediny politik,ktory dal na bilbord svoju rodinu..a tym odkryl kus svojho sukromia a tak by to v politike malo byt a takto ste si ma ziskal!Preco aj ostatni politici sa neodfotili zo svojou rodinou,ci nemaju s kym..?! Ďakujem za váš postreh. Všetci hovoria o rodine, najlepšie inšpirujete príkladom. Ja o nej možno menej hovorím a viac ju žijem a aj preto som poprosil manželku a moje dve dcéry, aby sa so mnou odfotili na ten billboard.

14:30 - otázka od: Vladimír Dobrý deň. Keď existuje boh, tak prečo KDH nevyhrá voľby? Pán Boh nám dal slobodu, aby sme mohli konať. Od nášho konania závisí výsledok. Takže asi sme nekonali všetko tak, ako sme mali. Poučili sme sa a verím, že sa KDH stane parlamentnou stranou.

14:31 - otázka od: Jozef Dobrý deň. Neľutujete pakt o neútočení s liberálmi a odmietnutie spojenia pred voľbami s KÚ? Odobralo vám to voličov. Dohoda o zmene, ktorú sme urobili bola dôležitá pre to, aby sme ľuďom ukázali, aká môže byť tvár zmeny. Nikto nedokáže poskladať vládu sám a každý sa bude musieť s niekym dohodnúť.

14:32 - otázka od: Jara Dobry den, preco sa s Matovicom stale vadite? Niekedy ako male deti. Možno to tak niekedy vyzerá, pravdou však je a to súhlasím, že to nedáva zmysel. Aspoň mne nie. Brániť sa však musíme.

14:34 - otázka od: Eva Ste ochotny vzdat sa postu predsedu strany? Mam pocit že v aktualnej kampani ste svojim vystupovanim strane uškodili. Viac by ma presvedčilo ak by ste propagovali svoj program. Mate argument aby ste ma ešte momentalne skusil presvedcit aby som vas volila? Volila som Vas 12 rokov od svojej 18tky. V EU volbach parlam. volbach. Teraz som však na važnych pochybach :( a neteši ma to. Mrzí nás to, ešte máme stále šancu sa uchádzať o Vašu dôveru. Verím, že ju nakoniec získame.

14:35 - otázka od: vlado Zdravim.Mam otazku-Ak Olano vyhraje volby-budete chciet ist do vlady alebo do opozicie??? Chceme byť súčasťou zmeny, ktorá je na Slovensku nevyhnutná. O tom, akú ta zmena bude mať tvár, o tom rozhodnú voliči.

14:35 - otázka od: Ondríček Dobrý deň, pán Hlina, chcel by som sa Vás opýtať, čo by ste urobili, ak by ste dostali pozvanie na slávnostný obed od pána Kotlebu? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Odmietol by som.

14:35 - otázka od: Michael Zdravim vyzera to ze sa zase nedostanete do parlamentu.Z coho financujete medialny priestor poslednych 8 rokov? Financovanie strany je z príspevkov, strana zverejňuje výročné správy a všetko si tam môžete dohľadať.

14:36 - otázka od: Milan Královič Dobrý deň. To ,že súčasná demokratická opozícia bude zostavovať po voľbách vládu je jasné.Nemyslíte si pán Hlina že je prvoradé aby nová vláda dala do poriadku to,čo nám tu táto zlodejská,skorumpovaná mafia za dvanásť rokov zanechala?Do programového vyhlásenia nepatria ani manželstvá párov rovnakého pohlavia ,ani potraty a ešte veľa iných vecí.Toto nie je problém normálnych ľudí.Nemyslíte? Ďakujem a držím "nám"palce. Milan Súhlasím, že problémov na Slovensku je strašne veľa a treba ich začať riešiť. Čím skôr, tým lepšie.

14:37 - otázka od: Vaclav Preco su cesty rozdelene 1 pod Slovenska Sprava Ciest a 2.3 Sprava udrzba ciest preco to nieje spolu potom my nemame ani na sypace a jazdime na40rocnich autach ktore ledva prechadzaju cez stk.Vas volic. KDH má v programe, že chce zlúčiť NDS so Slovenskou správou ciest, čím sa to aspoň trochu zjednoduší.

14:38 - otázka od: Miroslav Co planujete urobit s platmi prislusnikov ZVJS? Oproti platom vojakov a prislusnikov PZ su na tom horsie. Minister Gal avizoval zvysenie. Dakujem za odpoved. Platové náležitosti v ozbrojených zložkách, predpokladám, že budú riešené v najbližšom období v rámci predpokladanej vlády zmeny.

14:40 - otázka od: Ľubomír Dobry den, chcem sa opytat ci viete, ze mohi knazi verejne propagujú Kotlebovcov. Konkretne Spisska Bela a Plavec (okres SL) vyzyvali veriacich, aby ich volili. Da sa s tym niečo robiť? Poviem úprimne, mnohi su tak sfanatizovani a iz ani nesleduje normalne spravy, len tv lux, tu uz ani dohovaranie nepomáha :/ Keď som sa stal predsedom KDH, definoval som doktrínu "strana je strana - cirkev je cirkev". Nemám ambíciu robiť personálnu politiku v duchovenstve. Problém však je, že niektorí predstavitelia duchovenstva vnášajú namiesto pokoja medzi veriacich nepokoj.

14:41 - otázka od: Marcel Zdravím pán Hlina chcel sa opýtať ,že čo si myslíte o tom že ľudia v nemeckom hypermarkete majú plat vyšší o polovicu jak u nás ,ale pri tom rozdiel v cenách je minimálny.Dakujem za odpoveď Faktorov je určite viac. A jeden z nich je aj to, že ľudia si vo voľbách vyberajú politikov, u ktorých je záujem o občana určite nie na prvom mieste.

14:43 - otázka od: Milan Dobrý deň pán Hlina, ja sa chcem opýtať na 2 veci: - prečo ste sa v doterajších debatách aj s potenciálnymi partnermi v budúcej možnej koalícii tvárili vždy tak nejako akoby urazene, ale keď ste začali hovoriť, tak to naopak dávalo hlavu aj pätu, nepremýšľali ste, že si osvojíte trochu z napr. Trubanovho entuziazmu? Lebo veľa vecí nie je automatických, KDH neznamená automaticky všetky kresťanské hlasy + ďalšie veci, ktoré považujete za samozrejmosti (kdh = rodinná politika) atď., nechcete trochu zmeniť štýl podania - preco povazujete Dobru volbu za zbytocnu stranu, ked smer momentalne nema na lavom spektre relevantny socialnodemokraticky subjekt, s ktorym by superil a vymenit ho moze skor LSNS, co je dost smutne, nepride vam toto vymedzovanie sa voci Dobrej volbe politicky kratkozrake? Politologicky by som namiesto sociálnych demokratov, ktorí na Slovensku nikdy sociálnymi demokratmi neboli, i keď sa tak definovali, privítal stranu so silnou zelenou agendou. Stranu Dobrá voľba neviem politologicky zaradiť.

14:44 - otázka od: Mišo Prečo ste vyhodili z KDH Mira Kráľa a iných zakladajúcich členov KDH ? To je vnútrostranícka záležitosť.

14:45 - otázka od: ladislav ujhazy dobry den.mna by zaujimalo ci planujte zmenu bezdovodnych policajnych kontrol.ktore pripominaju skor zastrasovanie a ktore nestretneme nikde inde v europe Bezdôvodné kontroly by nemali byť, predpokladám, že ani nie sú.

14:46 - otázka od: Lukáš Dobrý deň, v prvom rade Vám držím palce aj keď som voličom "konkurenčnej" strany demokratickej opozície. Prvoradý je spoločný cieľ. Poraziť štátnu mafiu. Veríte, že to spoločne dáme ? Ja áno. Ďakujem :-) Aj ja.

14:46 - otázka od: Jana Pán Hlina, ste fešák a správny chlap, držte sa! :-) Prajem Vám silu a odvahu Ducha Svätého. Ďakujem.

14:47 - otázka od: Maros Chcel by som sa opytat aka je hodnota vasho majetku ktory vlastnite. V pripade ze mate rozdelenene BSM tak majetku vasej manzelky. A kde vsade mate podiely.Dakujem Hodnota majetku sa môže hýbať a takto presne to vyčísliť neviem.

14:49 - otázka od: maros ahoj, tykam, bo sme si raz potykali.. nie som volic kdh, ale fandim ti a drzim palce. zda sa mi vsak, ako by si polavil v boji a citim z teba velke znechutenie, mylim sa ? Pravdou je, že niekedy žasnem, koľko zloby a nenávisti je v ľuďoch a ako ju vedia ľudia vylievať. To ma niekedy naozaj prekvapuje, ale zvládnem to.

14:50 - otázka od: Andrej Zdravím Vás Lojzo. Často od Vás počuť že ste tradičná strana s históriou. Preto sa chcem spýtať, ako sa staviate ku tomu že KDH hlasovalo proti vzniku samostatnej republiky v r.92? Nie je čudné že sa uchádza Vaša strana o hlasy vo voľbách v republike ktorú Vaša strana ani nechcela ? Ďakujem My sme sa s touto skutočnosťou čiastočne vysporiadali uznesením z rady z minulého roku, ktoré sa konalo v budove starej Národnej rady, kde sme sa plne prihlásili k Slovenskej republike, k ústave a som rád, že to bolo práve na tom istom mieste, kde bolo aj hlasovanie, ktoré ste spomínali vy.

14:51 - otázka od: J Prekop Dobrý deň, KDH prezentuje že je za rodinu, ako chcete presadiť zrušenie rest. Neakceptovanie Istambulskeho dohovoru, keď budete v oalicií s liberálmi a tí sú za ID Zákony sa v demokracii tvoria tak, že sa prijímajú v parlamente, väčšinou. Predpokladám, že Istanbulský dohovor bude odmietnutý.

14:52 - otázka od: Dušan Juričko Prečo neustále otravujete ľudí s témami ako sú potraty, gayovia a pod.? Toto na Slovensku nie sú témy. Polarizujete a ničíte atmosféru. KDH sa venuje aj iným témam a veľmi intenzívne. Problém však je, že častokrát sa kamery natáčajú iba k týmto témam, čo opticky môže vytvárať dojem, že sa venujeme iba im.

14:52 - otázka od: Lojzo Puntoš Neľutujete prehnané kamarátstvo s PS/Spolu? Zjavne to uškodilo vášmu obrazu u ľudí, ktorí sledujú politiku len z diaľky. Kamarátstvo v politike neexistuje.

14:53 - otázka od: Filip Je reálne, ak by sa podarilo vymeniť vládu, aby boli všetky kauzy súčasnej vlády vyšetrené a politici, ktorí len odstúpili z funkcií s plnými vreckami nakradnutých peňazí boli potrestaní a išli si posedieť? Je.

14:53 - otázka od: Jan Dobrý deň p.Hlina aký prvý zákon predložíte v parlamente ak sa KDH dostane?dakujem Budeme postupovať v zmysle koaličných dohôd. Ak budeme súčasťou koalície.

14:54 - otázka od: baramiro Je pravdou, že KDH bola pred 4 rokmi pripravená podporiť povolebnú koalíciu aj v približne takom zložení v akom začala po posledných voľbách existovať a aj fungovať a aj teraz jej nebude proti srsti a do koalície vstúpi ak dostane pozvanie od Fica ak smer - sd získa najviac percent ? KDH má platné uznesenie rady, ktoré jasne definuje, že nebude súčasťou vlády a spolupracovať so stranami Smer, ĽSNS a SNS.

14:55 - otázka od: Julia Ako kresťan sa nespravate ste plní nenavisti Závisť a nenávisť sú dve emócie, ktoré človeka zničujú a či veríte alebo nie, som týchto dvoch emócií oprostený.

14:55 - otázka od: ivan Dobrý deň ak sa nedostanete do parlamentu (KDH) spolu so SAS je jasné,že smer bude spolu s kotlebovcami môžme dufať, že sa to nestane? Dôležité je ísť voliť, dôležité je vybrať si demokratickú stranu a oceníme, ak by ste si vybrali nás.

14:56 - otázka od: janprock dobry den, preco Vas pan Harabin nazyva ancikrist? je vtom nejaky pravdivy zaklad? To sa spýtajte jeho.

14:57 - otázka od: Peter Hatrák Dobrý deň! Hlásite sa ku kresťanskej tradícii a pritom citáty vyberáte z kontextu /viď pán Zajac v nedeľnej raláci na TA3/. Nemyslite si, že kresťania sa práve kvôli tomu rozhodnú vás nevoliť? Tieto voľby budú demokratické a slobodné, ľudia majú plné právo sa rozhodnúť za plentou a slobodne. Ak chcú voliť stopercentnú kresťanskodemokratickú stranu, bezpečnú voľbu, KDH je pre nich veľmi dobrou možnosťou. S pokorou sa uchádzame o hlasy a dôveru. Ak ju získame, sľubujeme, že nesklameme.

14:58 - otázka od: Stanko Ahoj Alojz Aj ty si presvedceny Tak ako tvoji predchodcovia ze ludia zatial nedospeli k schopnosti si za peniaze kupit Obed ale maju narok a musia dostavat stavne listky sa teda podporovat Spolocnosti ktore na tom ksefte pohatnu? Ešte keď som bol v parlamente, som hlasoval za zrušenie gastrolístkov.

14:59 - otázka od: Lubomir P.Hlina! Vsetci sa navazate do Matovica,oznacujete ho ako "rozklad opozicie" Ale vsetky svinstva a preslapy koalicie odhalil on.Vy a ostatna opozicia ste sa pridali,ked uz bolo po vsetkom.Dokazali by ste ist s nim do koalicie? O tom, kto bude tvoriť vladu zmeny, rozhodnú voliči a demokrati to rešpektujú.

15:00 - otázka od: Jano Dobrý deň mám viacero otázok, ale vyberiem iba dve na ktoré by som rád vedel Váš názor. Možno ste už na ne niekedy reagoval ale ja osobne som to nikde nezachtil. 1.) Aký je Váš názor na stratifikáciu nemocníc/povinné očkovanie? 2.) Zredukovalo by Vaše hnutie počet vysokých škôl/prípadne by ste dávali vačšiu pozornosť na duálne vzdelávanie na odborných stredných školách? Ďakujem 1. Stratifikacia je problem, ktorý nás bude čakať a principiálne ju neodmietame. 2. Otázka redukovania vysokých škôl bude určite na programe, ja osobne by som zrušil polovicu z nich a duálne vzdelávanie treba podporiť.

15:02 - otázka od: Jozef Veselka Dobry den, Je mozne niekde s Vami podiskutovat na viacere temy? (napr. aj mailom) S pozdravom Jozef Veselka Dobrý deń. Času je menej, ale skúste napísať a pokúsim sa odpovedať: ahlina@gmail.com