VOĽBY 2020 Študenti rozhodli v simulovaných voľbách: Politológ im nedôveruje

BRATISLAVA - Takmer 35-tisíc študentov sa zúčastnilo simulovaných parlamentných volieb. Vyplýva to z výsledkov študentských volieb, ktoré organizovala Rada mládeže Bratislavského kraja. Politológ upozorňuje, že prieskum nie je reprezentatívny, keďže sa do neho zapojili prevažne školy z Bratislavy a Prešova.

Do volieb sa zapojilo viac ako 180 škôl, na ktorých je zapísaných viac ako 30-tisíc študentov. Celková volebná účasť by bola 57 percent. „Mladí ľudia teda preukázateľne majú záujem o verejný život a inovatívne metódy vzdelávania k občianskym kompetenciám na stredných školách,“ tvrdia organizátori študentských volieb.

Väčšinu prihlásených škôl tvorili gymnáziá, celkovo až 102 škôl. Vo vzorke boli 71 odborných škôl a štyri umelecké školy. Voľby sa na školách konali od 4. do 7. februára podľa toho, ako to jednotlivým školám vyhovovalo. Organizovala ich Rada mládeže Bratislavského kraja.

Zapojili sa školy zo všetkých krajov

Zapojené sú školy zo všetkých krajov, s najsilnejšou účasťou škôl z Prešovského a Bratislavského kraja, vrátane piatich škôl s maďarským vyučovacím jazykom. „Zúčastnili sa aj školy so žiakmi s telesným postihnutím, aj športové školy,“ uviedli v správe organizátori. Študenti krúžkovali aj jednotlivých kandidátov. Vďaka nim by sa zo 150. miesta na prvé prekrúžkoval na prvé miesto a Milan Mazurek by sa z konca kandidátky dostal na druhé miesto za ich lídra Kotlebu. Výrazne by poskočil aj youtuber Ladislav Miko.

Zdroj: Študentské voľby

Do simulovaných volieb sa zapojilo viac škôl. „Niektoré dnes po termíne až zaslali zápisnicu a niektoré kvôli chorobe napr. budú mať študentské voľby až budúci týždeň,“ uviedol jeden z organizátorov Martin Kunštek s tým, že vedia zhruba asi štyroch stredných školách a Prešovskej univerzite, ktoré budú robiť Študentské voľby budúci týždeň na začiatku semestra.

Zápisnice spracované za jednotlivé kraje

Zdroj: Študentské voľby

Podľa politológa je prieskum nedôveryhodný

Politológ Radoslav Štefančík však nepozerá na tieto výsledky veľmi optimisticky. „V prvom rade treba zdôrazniť, že výsledky volieb medzi mladými nie sú reprezentatívne, keďže do volieb sa zapojili prevažne študenti na gymnáziách a v Prešovskom a Bratislavskom kraji. Napriek tomuto nedostatku však naznačujú určitý trend,“ uviedol pre Topky politológ.

Mladí ľudia podľa Štefančíka jednoznačne odmietajú politiku tejto vládnej koalície, keďže viac ako päť percent nezískala žiadna koaličná strana. „Smer je vo voľbách mladých pod hranicou zvoliteľnosti a SNS a Most-Híd z tohto prieskumu vychádzajú ako absolútne bezvýznamné politické subjekty. Vlaky či obedy zadarmo, ani rekreačné poukazy pre rodinné dovolenky teda nemali žiadny efekt a slovenská mládež sa nedala opantať týmito nesystémovými a populistickými rozhodnutiami,“ zhodnotil politológ.

Z volieb je podľa neho evidentné, že slovenská mládež túži po politickej zmene. „Veľká časť mladých ľudí uprednostňuje nielen zmenu obsahovú, ale aj personálnu. Pozitívne je, že kotlebovci majú medzi mladými podobnú podporu, ako v prieskumoch verejnej mienky celej spoločnosti. Aj keď tu by sme opäť nemali zabúdať na fakt, že tieto voľby nevypovedajú o skutočných politických náladách mladých ľudí vzhľadom na to, že ich nemožno považovať za reprezentatívne,“ dodal.