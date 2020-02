FOTO Prezidentka sa v Košiciach venovala problémom kraja, osobitne odpadu v Strážskom

Na stretnutí s predsedom KSK Rastislavom Trnkom sa osobitne venovala téme toxického odpadu obsahujúceho PCB látky v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske a jeho okolí. "Je to naozaj veľký problém a stotožňujem sa s tým, že riešenie tohto problému je nesmierne pomalé. Je to už dávno definované ako stará environmentálna záťaž, pričom sa to vôbec neriešilo. Je dokázané, že to má vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na zdravie," povedala. Čaputová je rada, že sa tým konečne začala zaoberať vláda. "Rozprávala som sa s predstaviteľmi kraja aj o tom, že oni majú predstavu o konkrétnych krokoch, ktoré by mali nasledovať, je však nevyhnutná spolupráca štátu a čaká sa na novokonštituovanú vládu," dodala. Veľkú úlohu vidí prezidentka aj na strane kraja a starostov jednotlivých obcí, zároveň prisľúbila byť nápomocná v tejto oblasti.

Zdroj: FOTO TASR – František Iván

Podľa Trnku sa problém s PCB látkami týka aj zamorenej pôdy na Zemplínskej šírave a v širšom okolí. "Košický kraj vie pomôcť vytvorením štúdie, ktorá by navrhla riešenia spracovania týchto nebezpečných látok. Mrzí ma, že zatiaľ nebolo iniciované stretnutie s predstaviteľmi vlády a širšia diskusia o tejto problematike so župou," povedal. Doprava, zamestnanosť vrátane situácie v košických oceliarňach U. S. Steel či sociálna oblasť patrili k témam stretnutia hlavy štátu aj s vedením mesta na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom. "Veľmi ma teší, že v oblasti životného prostredia mesto ašpiruje v roku 2023 na titul Európske hlavné zelené mesto. Hovorili sme o starostlivosti o seniorov aj o situácii na Luníku IX, pričom bol prítomný aj pán starosta tejto mestskej časti, o zaujímavých progresívnych projektoch, ktoré sa tu realizujú, napríklad v oblasti zamestnanosti alebo výstavby bytov," priblížila.

Stretnutie so zástupcami košického IT sektora

Prezidentka absolvovala aj stretnutie so zástupcami košického IT sektora, seniormi či osobnosťami kraja z rôznych oblastí. "Mám z toho veľmi dobrý pocit, pretože naozaj som sa stretla s osobnosťami, ktoré robia kus skvelej roboty, ktorá môže byť inšpiráciou pre iné regióny našej krajiny. Zároveň šíria optimizmus a dôveru v tom, že sa veci dajú meniť k lepšiemu," skonštatovala.

Zdroj: FOTO TASR – František Iván

Súčasťou Čaputovej štvrtkového večerného programu je účasť na galavečere k 25. výročiu Karpatskej nadácie a návšteva operného predstavenia v Štátnom divadle. Prezidentkina návšteva Košíc a Košického kraja bude pokračovať v piatok (7. 2.), keď zavíta aj do Betliara a Rožňavy.

Zdroj: FOTO TASR – František Iván

Čaputová potvrdila, že v súvislosti s Istanbulským dohovorom zvolala na pondelok 10. februára stretnutie s predsedom Národnej rady (NR) SR Andrejom Dankom (SNS) a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). "Aby sme sa vecne, pracovne o tejto téme porozprávali, aby sme možno upokojili situáciu, a najmä, aby sme zabránili tomu, aby bola zneužívaná pred voľbami," priblížila cieľ stretnutia. Zopakovala, že bude rešpektovať rozhodnutie NR SR o súhlase alebo nesúhlase s ratifikáciou Istanbulského dohovoru.