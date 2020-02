VOĽBY 2020 Záverečná predvolebná debata: ONLINE Konečný súboj kandidátov pred moratóriom

BRATISLAVA - Je to tu! Dnešok je posledným dňom pred volebným moratóriom, a tak majú najsilnejší kandidáti politických strán poslednú šancu ukázať čo v nich je. Stretnú sa v politickom ringu na verejnoprávnej RTVS a my vám túto diskusiu sprostredkujeme ONLINE. Sledujte poslednú živú debatu spolu s nami!

ide o poslednú živú diskusiu na televíznych obrazovkách pred volebným moratóriom, ktoré začína platiť od zajtra

na obrazovke RTVS sú Peter Pellegrini (Smer-SD), Igor Matovič (OĽaNO), Marian Kotleba (Kotlebovci-ĽSNS), Michal Truban (PS/Spolu), Andrej Kiska (Za ľudí), Boris Kollár (Sme rodina), Alojz Hlina (KDH), Richard Sulík (SaS) a Andrej Danko (SNS)

posledná predvolebná diskusia začína na RTVS o 20:15

debatu moderujú Martina Jančkárová a Marek Makara

diskusia prebieha pred živým publikom

Marian Kotleba plánuje, že opustí diskusiu už o desiatej večer, pretože je zdravotne indisponovaný

21:11 Danko moderátorku obvinil, že sa pýta slniečkarsky v oblasti štadiónov. "Vadí mi viete čo? Neobjektívnosť!" hovorí rázne Danko. "Mám strach, že sa takýto rozprávkári, akí sú tu, dostanú k riadeniu štátu," pokračuje šéf SNS.

21:09 Danko sa zastal Pellegriniho v otázkach SMS správ v kontexte správ s Kiskom ohľadom Roberta Fica. "Ako môže niekto zverejniť vaše súkromné správy v médiách?" pýta sa Danko.

21:07 Predseda KDH hovorí o trnavskom rekrorovi Robertovi Schmidtovi a ďalších odborníkov, ktorí sa z kandidátky kresťanských demokratov venujú školstvu. "Tých opatrení máme niekoľko, prebehlo aj stretnutie tímov, expertov, prienik je veľký," myslí si Hlina. "Lepšie kvalitné monterky, ako nekvalitný diplom," vyhlásil poeticky Hlina.

21:05 Truban hovorí, že pre PS/Spolu je vzdelávanie priorita. "Ukazuje to aj to, že to máme ako prvé miesto v programe. Keď sa pozrieme, prečo sa školstvo nepohlo dopredu, nepodarilo sa to preto, lebo za 25 rokov sme mali 18 ministrov školstva, čo boli B-čkové váhy ľudí, ktorých tam dali," tvrdí líder PS/Spolu a spomína členov kandidátky.

21:02 Téma prechádza na školstvo. Sulík hovorí o programe SaS a o okamžitých riešeniach. "Vieme hodnotiť uplatnenie študentov po škole a týmto spôsobom hodnotiť aj kredit samotných škôl," spomenul jedno z riešení Sulík.

21:01 Kiska divákovi vysvetľuje, prečo ĽSNS nazýva fašistami. "Uznávam, že správny výraz by mal byť neonacisti," hovorí Kiska a ukazuje obrázky členov ĽSNS, pričom jeden z nich mal na hrudi vytetovaný hákový kríž.

21:01 Pellegrini vysvetľuje schválenie dôchodkov tesne pred voľbami. "My sme robili pre dôchodcov počas celej vlády vrátane vianočných dôchodkov. Teraz ideme ďalej a rozhodli sme sa splniť 13. dôchodok," povedal skromne Pellegrini na otázku.

21:00 Matovič hovorí, že Slovensko je v zúfalej situácii. Zo spolupráce by nevylúčil ani Sme rodina, keďže chce ústavnú väčšinu.

20:59 Danko hovorí, že SNS bude v parlamente. Dodal, že piatykrát je s Hlinom v relácii a vôbec mu nerozumie.

20:57 Pýtajú sa priaznivci SNS. "Pán Kiska, dnes som bol šokovaný, že strana Za ľudí porušuje jazykový zákon. Je to čisto v maďarčine. Prečo tam nie je preklad v slovenčine?" pýta sa divák s plagárom v ruke. Kiska odpovedá, že zákon neporušujú.

20:56 Pýtať sa bude publikum.

20:55 "Vy keď si idete kúpiť vysávač za 88 euro a máte len 76 euro, prečo nás obviňujete, že nemáte tých zvyšných 15?" pýta sa vtipne Hlina Pellegriniho.

20:54 Kiska spomína veci, ktoré o ňom hovoril Fico. "Treba dôraz na to, aby bola predvídateľná veta k dôchodcom. Musíme sa s nimi rozprávať, čo ich trápi. Oni sa boja ochorieť," myslí si Kiska. Kollár vysvetľoval, prečo pomohli schváliť dôchodky.

20:52 "Moja manželka môže mať v ktorejkoľvek banke peniaze uložené. Je to úžernícka banka? Prečo ste ju nezrušili, keď ste premiér?" pýta sa Matovič Pellegriniho.

20:50 Pellegrini podobne prechádza na útočnú nôtu. Hovorí o Kiskovi, Matovičovi či Sulíkovi. "Nech mi nerozpráva pán Matovič, ktorý plače pri schránke na firme, potom by mal plakať aj pri schránke J&T, kde ma majetok svojej manželky," hovorí Pellegrini. Matoviča v reakcii mrzí, že Pellegrini klesol pod úroveň Ľuboša Blahu.

20:49 "KDH už ukázalo politiku, keď ste rozdávali zlaté padáky svojim, ako vaši nominanti na pošte," útočí Kotleba na Hlinu. Jančkárová pripomína, že vtedy KDH Hlina neviedol.

20:48 "Ľudia nás volia, aby sme boli zodpovední. Ak v špajzi peniaze nebudú, musíme sa postaviť pred ľudí a povedať im, že na to nie je a že si ich chcú kúpiť jednym lekvárom," povedal Matovič.

20:46 Matovič je rád, že voliči Smeru "vytriezveli". "Teraz si ich chú kúpiť s 300 eurami, lebo vedia, že sa im čas kráti, niektorým aj na slobode. Voliči Smeru ich prekukli a zistili, že to bolo divadlo. Rovnako ako ich prekukli v roku 2006," vyhlásil Matovič.

20:44 "Kto by bol taký netvor, aby nepridal dôchodcom?" pýta sa Alojz Hlina. Spomenul aj Dankov výrok o plnej špajzi. "Kto povedal tento výrok, nech sa usmeje," atmosféra v štúdiu sa uvoľnila. "Zbožňujem ľudovú múdrosť - niekto prišiel do reštaurácie a rozkázal "jedze! pite!" a zmizol," povedal Hlina.

20:42 Truban hovorí, že pri kvalitnej ekonomike by mala republika fungovať lepšie. "Ľuďom odkazujem, že do dôchodku treba poslať pána Pellegriniho a Danka, ktorí tu nepracovali," hovorí Truban. Andrej Danko vyzýva Kisku, aby nezneužíval smrť, a aby nepolarizoval národ. "Dneska sa tu Matovič tvári ako anjel," povedal Danko, Matovič sa usmieva.

20:39 Smer podľa Sulíka hovoril, že budú financovať s mínus 500 miliónov eur, to bolo tých -0,5 percent. "Ukázalo sa, že je to naopak. Pán Pellegrini si vymýšľa a nikdy sa rozpočtu nevenoval a nie je ekonóm," povedal Sulík. Pellegrini mu oponoval, že už pôsobil aj ako štátny tajomník. "Plne súhlasím s tým, čo povedal Kotleba. Sú tu ľudia, ktorí dlho pracovali a majú biedne dôchodky. To nie je riešenie. Je to narýchlo upečené. 13. dôchodkok môžu dostať všetci, aj tí bohatí, eštebáci..." rozpráva Sulík.

20:37 Kotleba si myslí, že vláda to s dôchodkami nemyslela úprimne a že to bolo neskoro. "Treba využiť, že strany vlády sú v strese a dať tým ľuďom viac. Potom sa o tom o to menej rozkradne," hovorí líder ĽSNS.

20:36 "Každý, čo tu sedíme máme miliardové programy. Každý zaťaží rozpočet. Ale veď to nejdeme ukradnúť, to ideme dať ľuďom. Smer to neurobil preto, lebo im tečie do topánok. Museli to urobiť. My sme to úprimne chceli podporiť," hovorí Kollár.

20:34 Kiska hovorí, že aj Za ľudí sú za sociálne veci. "Nesmie to byť zákerné. Nesmie to byť korupčné a pred voľbami. Strany vládnej koalície sa dohodli, že si odsúhlasia balíčky za 600 miliónov eur, medzičasom sa pridalo ďalších 800 miliónov, čo je dokopy 1,4 mld eur," oponuje Kiska Dankovi.

20:33 Danko pritakáva, že na diaľnice si bude musieť Slovensko požičať.

20:32 "Snažil som sa so SNS kopnúť do sociálneho systému. Strihli sme 13. dôchodky pre ddôchodcov. Som rád že sa k nám pripojil na tretíkrát aj Boris Kollár," uznal Danko.

20:30 Boris Kollár kritizuje Pellegriniho, že 13. dôchodky nevytiahli už 10 rokov. Vytiahol ako dôkaz billboard Smeru z roku 2010.

20:29 "Nevidím dôvod, aby sa peniaze na dôchodky nenašli. Tu sú páni, ktorí majú veľké príručky, mali by to zvládnuť, keď zvládli ich písanie," povedal Pellegrini na margo 13. dôchodkov a ich financovanie.

20:27 Truban hovorí o voľbe generálneho prokurátora. "Musia byť nezávislé vyberaní ľudia, ktorí budú oveľa efektívnejšie pracovať, ako niekoho kamaráti," dodal Truban k prvým iniciatívam po voľbách.

20:26 Sulík pripomína riešenia 100 dní z programu SaS. "Dá sa vládnuť inak. Náš plán je pustiť sa do týchto opatrení ihneď," hovorí.

20:25 Peter Pellegrini opakuje, že v prípade Smeru vo vláde by opäť zopakovali ekvivalent schválených dôchodkov či prídavkov.

20:24 "Strach budú mať gauneri a nie obyčajní ľudia," hovorí Matovič, ktorý odpovedá na otázku toho, čo bude robiť ako prvé.

20:22 Kotleba upozorňuje, že zotrvá v diskusii bude maximálne do desiatej hodiny večer.

20:21 Hlina dáva do pozrnosti podporu rodiny. "Musia prebehnuť voľby a my musíme dostať dôveru," pripomína Kiska. Priority Za ľudí sú tiež zdravotnícke témy či sociálne veci ako nájomné byty.

20:20 "Najväčším problémom je infraštruktúra a zdravotníctvo," hovorí predseda SNS, ktorý zopakoval rekreačné poukazy a paušálne výdavky.

20:19 RTVS robila v uliciach anketu, čo by chceli samotní občania zmeniť. "Mali by sa zamerať na naše zdravotníctvo," hovorí jedna z respondentiek. Ďalší chcú zas finančnú zodpovednosť politikov, iní hovoria, že školstvo je tiež dôležitou súčasťou.

20:18 Otázky budú môcť klásť aj diváci v štúdiu.

20:16 Marian Kotleba možno odíde z relácie skôr, pretože má zdravotné ťažkosti.

20:16 V štúdiu sú Peter Pellegrini, Igor Matovič, Marian Kotleba, Michal Truban, Andrej Kiska, Boris Kollár, Alojz Hlina, Richard Sulík a Andrej Danko.

20:15 Diskusia sa práve začína.

​20:14 Posledný predvolebný súboj pred volebným moratóriom sa o chvíľu začne.

Voľby sú už v sobotu

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov. Slovenskí voliči sú dnes svedkami posledného predvolebného, diskusného súboja, ktorý sa začína už o 20:15 na verejnoprávnej RTVS. Po tejto diskusii nastupuje dvojdňové volebné moratórium, ktoré začína úderom polnoci, a síce 27. februárom 2020.

Slovensko navyše zavádza špeciálnu volebnú linku. Informačná linka je prístupná od pondelka 24. 2. do soboty 29. 2., a to v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 h na telefónnych číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312. V deň konania volieb, 29. februára, bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností.