Návrh rezortu financií na zľavu z cestnej dane nerieši podstatu problému, tvrdia autodopravcovia

BRATISLAVA - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) nesúhlasí s návrhom Ministerstva financií SR na zľavy zo sadzieb dane z motorových vozidiel preto, že nerieši podstatu problému. Informovala o tom v piatok únia s tým, že problém s daňou z motorových vozidiel, ako podľa nej priznal aj minister financií Ladislav Kamenický, sa neriešil veľa rokov, a to spôsobilo najväčšie problémy práve malým a stredným dopravcom na Slovensku.

"Za svoju prácu nedostávajú zaplatené toľko ako dopravcovia v bohatých krajinách Európskej únie, a preto nemajú rovnakú možnosť zakúpiť si novšie vozidlá," uviedol UNAS v stanovisku, ktoré poskytol jeho podpredseda Stanislav Skala. Autodopravcovia súhlasia s aplikovaním environmentálneho aspektu aj v dani z motorových vozidiel, no podľa nich všetko musí mať svoju mieru. "Ak veľké a bohaté firmy jazdiace v zahraničí na nových autách roky ťažili až z 25-percentných zliav poskytnutých im štátom na dani z motorových vozidiel, tak štrajkujúci zúfalí malí dopravcovia so zastaralým vozidlovým parkom boli roky trestaní prirážkou na dani z motorových vozidiel vo výške 20 %," upozornil UNAS.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Preto dopravcovia, ktorí sedem dní štrajkovali na Slovensku, podľa organizácie nemôžu súhlasiť len so zrušením tejto prirážky, či v niektorých kategóriách so zľavou 10 %, zatiaľ čo veľké a bohaté firmy, ktoré nie sú v kritickej situácii, preto ani neštrajkovali, sú odmenení ďalšou zľavou 25 %. "To je dôvod, prečo chceme presadiť požiadavky skôr malých dopravcov, ktorí zásobujú naše obchody, závody, obsluhujú naše mestá a obce. Aby zo zliav, ktoré ministerstvo financií poskytne, profitoval slovenský občan a nie zahraničné spoločnosti, pre ktoré vykonávajú prepravy veľké a bohaté dopravné spoločnosti," dodal UNAS.

Ministerstvo financií SR (MF) navrhlo autodopravcom dve ponuky na zľavy zo sadzieb dane z motorových vozidiel. Ich vplyv na výpadok príjmov štátneho rozpočtu by bol 20,4 milióna eur, resp. 29,9 milióna eur. Informoval o tom vo štvrtok po stretnutí so zástupcami Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Zdroj: TASR/Martin Baumann

"Je to ponuka, v ktorej sme vychádzali aj z toho, že chceme, aby výpočet dane z motorových vozidiel bol oveľa jednoduchší, transparentnejší. Aj autá najstaršieho dáta budú mať minimálne nárok na 20-percentnú zľavu," povedal Kamenický. "Pri najnovších vozidlách, kde doteraz bola možná maximálna zľava vo výške 25 %, sme sa vo vyššom variante dostali až na úroveň bonusu vo výške 50 %," priblížil minister financií. Takúto ponuku podľa neho dopravcovia už dlhé roky nevideli. Ochotný je ponúknuť maximálne spomínaných takmer 30 miliónov eur, keďže na inej ponuke sa podľa neho zrejme nedohodnú. ČESMAD Slovakia označil ponuku rezortu za prijateľnú, UNAS ju zatiaľ neprijal s tým, že by o nej malo ešte rozhodnúť jeho valné zhromaždenie, pričom zostáva v štrajkovej pohotovosti.