Namiesto strašenia migráciou treba znižovať napätie v Iraku, tvrdí Truban

„To je normálna vec. Tým netreba strašiť, ale treba robiť všetko preto, aby ten konflikt neeskaloval. A myslím si, že Európska únia to robí,“ povedal v Tablet.tv na margo irackej krízy volebný líder koalície PS-Spolu Michal Truban.

Dodal, že podľa neho dochádza v predvolebnom čase k zneužívaniu témy migrácie a ak by 29. februára neboli parlamentné voľby, zrejme by sa parlament na svojej poslednej plánovanej schôdzi v tomto volebnom období (21.1.) nezaoberal uznesením o situácii v Iraku. „Čo sa týka uznesenia, nemyslím si, že bude mať nejaký veľký efekt,“ poznamenal.

Ani PS-Spolu však podľa neho nie je a priori proti tomu, aby sa parlament k téme vyjadril. „Pán (predseda NR SR Andrej-pozn.) Danko hovoril o nejakých troch rôznych návrhoch, uvidíme, s čím príde a podľa toho sa k tomu postavíme. Ale podľa mňa sme aj ako krajina, aj ako Európska únia ukázali dobrý postoj k tejto téme. Kritizovali sme aj nášho spojenca, ale snažili sme sa nevytvárať chaos a problémy,“ povedal Truban.

Na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu bude teoreticky existovať možnosť prerokovať aj opozičné zákony v prvom čítaní. „My tam máme Lex Haščák, podľa nás je to veľmi dôležitý zákon v boji proti oligarchom. Sme ochotní všetky ostatné naše návrhy stiahnuť, aby sa rokovalo o tomto zákone,“ povedal Truban. Dodal, že jeho strana je v prípade postupu do parlamentu rozhodnutá predložiť tento návrh aj v nasledujúcom volebnom období.

Na margo načasovania štrajku autodopravcov, ktorí blokovali cesty v období niekoľko týždňov pred voľbami, Truban povedal, že práve v tomto období politici občanov najviac počúvajú. „Jedna rovina je tá, že teraz by autodopravcovia mali platiť cestnú daň a vidia, aká je tá suma veľká, druhá, že na základe správy NKÚ sa ukázalo, že 50 percent (z mýta) vôbec nejde na opravy ciest, ale do SkyTollu. A tretia rovina je, že autodopravcovia reálne krachujú,“ upozornil Truban. Dodal, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) má podľa neho blízko k mýtnemu tendru, lebo bol svojho času asistentom poslanca Ľubomíra Vážneho, ktorý neskôr, už ako minister, zmluvy podpisoval.

Posledné stretnutie opozičných PS-Spolu, KDH, SaS a Za ľudí na pozvanie Andreja Kisku opäť nedospelo ku konkrétnym spoločným iniciatívam. Lídri sa dohodli len na tom, že prioritami týchto strán budú rezorty školstva, zdravotníctva a spravodlivosti, pričom konkrétne spoločné riešenia dohodnú po voľbách. Truban napriek tomu nepovažuje tieto stretnutia za stratený čas.

„Určite má zmysel ich robiť. Pozrite sa, ako sa hádajú aj členovia dnešnej vládnej koalície. To, že to občas zaiskrí aj medzi opozičnými stranami, je úplne normálne. Práve takéto stretnutia tomu predchádzajú. Nedá sa očakávať, že by samostatné strany teraz písali nejaký spoločný program,“ upozornil. „Riešime aj veci, ktoré sa potom nemedializujú a stretávajú sa aj naše odborné tímy,“ dodal.

PS-Spolu chce učiteľom ešte viac zvýšiť platy, nie však plošne, ale podľa kvality práce. „Je treba zvýšiť kvalitu pedagogických fakúlt a aj hodnotu učiteľského povolania. Neučia tí, ktorí vytvárajú osnovy, alebo píšu učebnice, učia učitelia. Preto treba najprv vzdelávať učiteľov, aby učili novým spôsobom,“ tvrdí Truban.

V oblasti zdravotníctva počíta aj PS-Spolu so stratifikáciou nemocníc. „Keď som sa vo Veľkom Krtíši spýtal, akú tam majú nemocnicu, povedali mi, že je to v úvodzovkách „márnica“, kde chodia ľudia umierať. Podľa mňa už by ľudia ocenili, ak by mali blízko všeobecné ambulancie a lekárov, ale k odborníkovi nemajú problém zájsť aj ďalej,“ poznamenal.

Najdôležitejšia vec, ktorú bude musieť nová vláda urobiť v oblasti spravodlivosti, je podľa Trubana voľba nového generálneho prokurátora. „Chceme, aby voľba bola verejná a kandidátov by mohli nominovať viaceré subjekty, napríklad aj prezidentka. Aby tam boli verejné vypočutia a proces bol transparentný,“ povedal.

Jeho strana sa považuje v oblasti kultúrno-etických otázok za liberálnu, na ekonomickej osi za pragmatickú. Na kandidátnej listine kombinuje nových a mladých ľudí so skúsenejšími politikmi, ktorí však podľa Trubana v minulosti osvedčili svoj charakter. „Naša kandidátka je plná mladých a odvážnych ľudí, ktorí nechcú o zmene len rozprávať, ale chcú ju robiť. Bojujeme za férové a hrdé Slovensko a ja osobne za to, aby sa tu už konečne začalo pracovať na zmenách, ktoré Slovensko potrebuje a nielen písať na papier dokumenty,“ uzavrel Truban.