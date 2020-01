Pani Edita prežila peklo Osvienčimu, svet sa však podľa nej zhoršil: Emotívny odkaz extrémistom z ĽSNS

Uznávaná americká autorka Heather Dune Macadam odhaľuje vo svojej knihe „999 – Prvý židovský transport do Osvienčimu“ desivé príbehy z druhej svetovej vojny. Čerpala z rozsiahlych rozhovorov s pozostalými po obetiach tábora v Osvienčime a konzultovala s historikmi, svedkami a príbuznými prvých deportovaných, čím významne doplnila literatúru o holokauste a histórii žien. Zdroj: S láskavým súhlasom pani Heather Dune Macadam

Mladé ženy, z ktorých mnohé boli ešte tínedžerky, odviezol zo Slovenska prvý vlak s transportom do Osvienčimu. Slovenská vláda zaplatila 500 ríšskych mariek (asi 190 eur) za každú z nich, aby ich nacisti vzali na otrockú prácu. Z tých 999 nevinných deportovaných dievčat prežilo iba niekoľko. Posledná z nich je Edith alebo Edita Grosmanová, rodená Friedmannová. Aj o nej je kniha i dokument „999“. Zdroj: S láskavým súhlasom pani Heather Dune Macadam

Edita sa narodila 11. júla 1924 v Humennom ako tretie zo siedmich detí Friedmannovcov. Detstvo prežila v Humennom v nábožnej židovskej rodine. Zmenu postoja voči Židom začala pociťovať, keď jej a jej súrodencom nedovolili navštevovať školu. Otec ako sklenár dostal prezidentskú výnimku, ktorá platila pre celú rodinu. Tá však prišla neskoro a Editu spolu so sestrou Leou odviezli s prvým transportom 25. marca 1942 z územia Slovenského štátu do Osvienčimu.

Lea sa nakazila týfom a neskôr zomrela v plynovej komore v decembri 1942. Edita napriek ochoreniu na kostnú tuberkulózu zázrakom prežila Osvienčim a všetky utrpenia - a aj pochod smrti. Po vojne sa vrátila naspäť do Humenného, kde stretla svojho budúceho manžela Ladislava Grosmana.

Zdroj: S láskavým súhlasom pani Heather Dune Macadam

Mučivé podmienky v Osvienčime ju však poznačili natoľko, že niekoľkokrát potratila. Dočkala sa iba jedného syna. V septembri 1968 celá rodina emigrovala do Izraela. Po smrti manžela žila striedavo v Izraeli a Kanade. Dnes žije v Toronte v Kanade so synom Jirkom.

Ako vníma nárast extrémizmu v Európe

Na otázku, čo by odkázala dnešným mladým sfanatizovaným ľuďom, ktorí sa chystajú v blížiacich sa voľbách odovzdať hlas extrémistickej ĽSNS, odpovedá stará pani s rozhorčením a slzami v očiach:

„Ja neviem, čo v tých ľuďoch je. Ja neviem, prečo sa nepoučili. Neviem, prečo nechápu, že vo vojne neexistuje víťaz. Svet sa nezlepšil, niekedy mám dojem, že sa zhoršil. Sľúbila som sebe i svetu, že aj keby ma mali nosiť na nosidlách, ale moja hlava bude pracovať, budem rozprávať. Myslím si, že som zostala nažive preto, aby som o tom hovorila.“

Zdroj: S láskavým súhlasom pani Heather Dune Macadam