Umierajúca Slovenka dojala svojou spoveďou stovky ľudí: Toto odkazuje všetkým z nás

BRATISLAVA - Mladá Slovenka sa na Facebooku podelila so svojím smutným životným príbehom. Umiera na rakovinu, no jej slová nie sú plné trpkosti, ako by sa možno dalo čakať. Práve naopak, s ostatnými užívateľmi sa podelila o užitočné rady, ktoré mnohým určite vohnali slzy do očí.

"Síce nemám veľa rokov, no aj tak je môj život zrejme na konci. Som onkologický pacient. A to v štádiu, ktoré je zrejme nezvratné," začína užívateľka svoje rozprávanie na facebookovej stránke Priznania žien, kde sa chcela s ostatným podeliť o pár svojich postrehov. Podľa nej síce všetci poznáme frázy o tom, že žijeme len raz a každý deň by sme si mali užiť naplno, no len málokto sa týmito slovami aj naozaj riadi. Príliš nám vraj záleží na tom, čo si o nás myslia iní a príliš sa zaoberáme minulosťou, ktorú už aj tak nemôžeme zmeniť. Podľa dievčiny by sme ale mali žiť predovšetkým v prítomnosti. "Život sa neodohráva včera ani zajtra. Život sa deje dnes. Žiješ ho ty. Tvoj život by mal byť o tebe a tvojich rozhodnutiach. Pretože raz príde čas, kedy budeš aj ty na mojom mieste a rovnako tak bude rozmýšľať nad tým, prečo si vtedy nespravil to, čo chcelo tvoje srdce."

Zdroj: Getty Images

Podľa užívateľky by sme si mali každý uvedomiť, že na konci života nám bude všetko pripadať inak. Pochopíme veci, ktoré teraz nechápeme. Všetko prehodnotíme a zistíme, čo bolo v našom živote skutočne dôležité. Tie najväčšie problémy budú zrazu vyzerať ako úplné malichernosti a budeme cítiť potrebu ospravedlniť sa všetkým ľuďom, ktorých sme sa nejakým spôsobom dotkli. Tým, ktorí ublížili nám, zas odpustíme. "Každému z vás prajem, aby ste videli to podstatné ešte počas života. Nepremrhajte svoj čas, nájdite zmysel svojho bytia čo najskôr a hlavne otvorte svoje srdcia ešte dnes," končí svoju spoveď mladá žena.

Zdroj: Getty Images

Ľudí tento smutný príspevok veľmi zasiahol a dávajú jej jednoznačne za pravdu. "Krásne a pravdivo napísané," zhodli sa viacerí. "Veru tak. Človek plánuje, šetrí a chce stále viac, ale keď príde takáto diagnóza, tak zistí, ako málo mu stačí, aby bol šťastný," myslí si Katka.