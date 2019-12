Skvelá správa pre cestujúcich: ZSSK bude pri meškaní vlakov garantovať odškodnenie

Národný vlakový osobný dopravca o tom informoval v pondelok s tým, že supergarancia nemá obdobu ani u súkromných dopravcov, ani v okolitom zahraničí. Nárok na odškodnenie vo výške 50 % budú mať cestujúci za zdržanie vlaku v cieľovej stanici v trvaní 60 až 119 minút a 100 % pri meškaní vlaku 120 minút a viac. Výnimkou bude meškanie vlaku z dôvodu zrazenia a smrti osoby v koľajisku.

Hoci má Slovensko i väčšina okolitých krajín výnimku pri odškodňovaní zákazníkov za meškanie vlakov, ZSSK sa jej od začiatku budúceho roka čiastočne vzdá. Nadštandardné odškodnenie v prípade meškania vlakov nad 60 minút na uvedených tratiach budú môcť využiť cestujúci, ak si založia zákaznícke konto na portáli národného dopravcu.

"Želáme si, aby bola železnica skutočnou dopravnou alternatívou pre všetkých, a ako seriózny dopravca chceme naše služby garantovať. Nevieme to síce urobiť tam, kde je zastaraná infraštruktúra, no na tratiach, kde sú koľaje takmer bezproblémové a nie sú na nich početné a nebezpečné cestné priecestia, tam sme si istí," povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. Za spoľahlivú prepravu cestujúcich podľa neho dokážu ručiť vlastnými peniazmi, a to dokonca aj za riziká pri poruche infraštruktúry či mimoriadnej udalosti. "Všetko toto si berieme na vlastné tričko. Štatistiky nám ukazujú, že krok, od ktorého si sľubujeme ďalšie zdôveryhodnenie vlakovej preravy, neoľutujeme," očakáva Hlubocký.

Železničná trať medzi Bratislavou a Žilinou je najmodernejšou na Slovensku, vďaka čomu tu vlaky dosahujú rýchlosť až 160 kilometrov za hodinu. ZSSK uviedla, že na nej tak dokáže prisľúbiť rýchlu a overenú dopravu, pretože jej to vozidlový park, koľajnice i stav infraštruktúry umožňujú. Spoľahlivosť rýchlikov na tejto trati predstavuje viac ako 90 % a podobne na tom sú aj komerčné vlaky IC medzi Bratislavou a Košicami. "Hoci v našich vlakoch už viac ako desať rokov pri nehode nikto nezomrel, na koľajach každý rok smrteľné nehody zaznamenávame. Dĺžka ich vyšetrovania a udelenie povolenia na prejazd vlaku nie je v rukách nás ani kolegov zo Železníc SR, preto táto mimoriadna udalosť bude z našej garancie vyňatá," priblížil Hlubocký.

Na to, aby odškodnenie bolo garantované na všetkých tratiach a vo všetkých rýchlikoch, je podľa šéfa ZSSK potrebné, aby bola všade kompletne zrekonštruovaná infraštruktúra. "Aj preto sme nedávno predstavili Víziu 2030, ktorá ukazuje, ako by sa slovenskými železnicami mohlo prepraviť až 150 miliónov cestujúcich, pričom by sme v porovnaní s dneškom nepotrebovali ani jediný rušeň navyše," dodal Hlubocký.

Národný dopravca dlhodobo prevádzkuje vlastný systém zákazníckych kont, cez ktoré je možné pohodlne si zakúpiť lístok cez responzívny e-shop aj mobilnú aplikáciu Ideme vlakom. Keďže jedným z primárnych cieľov ZSSK je digitalizácia, refundácia bude dostupná iba pre cestujúcich, ktorí na nákup cestovných dokladov využijú zákaznícke konto. Okrem toho musí byť ešte dodržaná podmienka internetového nákupu vnútroštátneho jednorazového lístka prislúchajúceho na daný vlak v minimálnej sume tri eurá.