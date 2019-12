Po útoku je v Richnave napätá atmosféra: Matka z osady sa vyjadrila k činu svojho syna (13)

Staršia pani dokonca skončila v nemocnici a má vážne zranenia. V obci Richnava to vyvolalo mimoriadne dusnú atmosféru. Už včera sme vás informovali, že v obci sa boli pozrieť aj niektorí politici z opozičného tábora a ani kotlebovci neboli výnimkou. Podľa TV JOJ sa dokonca na jednej ulici zišli zástupcovia ĽSNS a oproti ním skupina obyvateľov z osady.

Priznanie matky

Stret týchto skupín sa zaobišiel bez incidentu. Rodičia 13-ročného Erika sa medzičasom na kameru vyjadrili aj k spomínanému útoku. Nepopierajú, že bol ten, ktorý celý konflikt spustil. Žena, ktorá bola napadnutá sa po ťažkých zraneniach a po páde z mosta medzičasom zotavuje v nemocnici. "Nie chlapca, ale pani mi je ľúto. On bol problémový chlapec. On od malička robil také k****iny, že sa to nedá vysvetliť," hovorí matka spomínaného maloletého Erika.

Napadnutie staršej ženy

Na Spiši ešte v stredu (18.12.) brutálne napadli ženu, podľa polície je už hlavný aktér útoku obvinený. Polícia na sociálnej sieti informovala, že skupina štyroch maloletých osôb napadla staršiu ženu. Bližšie informácie k lokalite, kde sa útok stal, nateraz nešpecifikovala.

„Na miesto boli okamžite vyslané policajné hliadky, ktoré po príchode našli poškodenú 60-ročnú ženu s rozsiahlymi zraneniami, ktorej až do príchodu záchranárov poskytli predlekársku prvú pomoc. Zároveň získali informácie o popise a možnom pohybe podozrivých osôb, ktoré by mohli mať na uvedenej lúpeži priamu účasť,“ uviedla policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.