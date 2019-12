Sociológ: Zničené židovské pomníky sú výsledkom pôsobenia dezinformačných a konšpiračných webov

BRATISLAVA - Vandalizmus v Námestove je výsledkom pôsobenia dezinformačných a konšpiračných webov. Pre agentúru SITA to uviedol sociológ Michal Vašečka. Neznámi vandali v pondelok zničili a poškodili na židovskom cintoríne v Námestove najmenej 75 pomníkov a náhrobných dosiek. Podľa sociológa to odzrkadľuje aktuálnu spoločenskú atmosféru a fakt, že sa Slováci nevysporiadali s národnou tradíciou.

„Tých nezmyslov, ktoré takéto weby šíria, je veľké množstvo. Príkladom je aj nedávne odsúdenie šéfredaktora časopisu Zem a vek Tibora Eliota R. z hanobenia národa a šírenia extrémistických materiálov. To, že Tibor R. dokázal veľa ľudí presvedčiť o svojej nevine, svedčí o nevysporiadaní sa slovenskej spoločnosti s národnou tradíciou," myslí si Vašečka.

Podľa sociológa môže toto vyčíňanie vandalov nepriamo súvisieť aj s nárastom popularity a preferencií Kotlebovcov – Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS). „Nie je možné urobiť priamu linku, no je to dôsledkom zmeny atmosféry v spoločnosti. Na internete totiž pribúdajú antisemitské excesy a ľudia za ne nie sú trestaní. To, čo bolo v minulosti neprípustne v spoločnosti sa dnes deje. Začína sa to meniť,“ hovorí Vašečka.

Ako problém vníma taktiež to, že sa nebojuje voči prejavom extrémizmu v jeho širokých podobách. „Ak sa atmosféra v spoločnosti nezmení, je možné takéto vyčíňanie očakávať aj v budúcnosti. Slovensko však v tom nie je samo, keďže napríklad v Alsasku strážia židovské cintoríny policajti,“ uzavrel sociológ.

Otrasné hanobenie, vandali vyčíňali na židovskom cintoríne

Neznámi vandali v pondelok vyčíňali na židovskom cintoríne v Námestove, v časti zvanej Studnička. Zničených a poškodených je najmenej 75 pomníkov a náhrobných dosiek, ako aj zariadenie pohrebiska. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, materiálne škody sú minimálne 50-tisíc eur. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu hanobenia miesta posledného odpočinku.

Zdroj: Karol Kurtulík

Tento útok odsúdili aj členovia židovskej organizácie B´nai B´rith Tolerancia z Bratislavy. Poškodenie náhrobných kameňov na miestnom cintoríne je podľa nich prejavom antisemitizmu a činom, ktorý je podnecovaný z kruhov extrémistických a neonacistických buniek. Považujú to taktiež za dôsledok populistických a nacionalistických výrokov niektorých politikov a nedostatočného potrestania páchateľov podobných činov.