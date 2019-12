Obvinený Daňo a Vasky prežijú sviatky v cele: Čaká ich kapustnica, šalát a televízny program

BRATISLAVA - Martina Daňa a Rudolfa Vaského poslal súd do vyšetrovacej väzby. Obaja obvinení, ktorých zastupujú advokáti Mariana Kočnera, podali voči rozhodnutiu sťažnosť. Do Vianoc sa však rozhodnúť nestihne.

Zdá sa, že bývalý kandidát na prezidenta a youtuber Martin Daňo, si sviatky radosti a pokoja užije inak, ako si predstavoval. Národná kriminálna agentúra ho zadržala spolu s aktivistom Rudolfom Vaskym. Obaja sú obvinení za opakujúci sa pokračovací prečin výtržníctva spáchaný formou spolupáchateľstva a závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách.

Toho sa mali dopustiť prostredníctvom videí, ktoré šírili na sociálnych sieťach. V jednom z nich sa napríklad vyhrážali aj Lucii Ďuriš Nicholsonovej, pričom v rukách mali roxorovú tyč. Daňo, okrem iného, mal byť aj na výplatnej páske Mariana Kočnera.

Sviatky za mrežami

Voči rozhodnutiu súdu podali obaja obvinení sťažnosť. Sťažnosť podal aj prokurátor. Okresný súd totiž neakceptoval jeho návrh na väzbu pre Rudolfa Vaského aj z dôvodu hrozby úteku a pre Martina Daňa z dôvodu hrozby úteku a možnosti ovplyvňovania svedkov.

Zdroj: Youtube/Takže tak!

Pre administratívne veci však Daňo s Vasky strávia vo väzbe Vianoce a zrejme aj Nový rok. Krajský súd, ktorý bude rozhodovať o sťažnosti už v tomto roku zasadnúť nestihne, pretože niekoľko dní trvá len napísanie žiadosti, doručenie a ďalšie administratívne záležitosti.

Daňo s Vaskym môžu vo väzbe požiadať o návštevu na Vianoce, nie je však isté, že im vyhovejú. Ľudia vo výkone väzby a trestu sa však môžu tešiť aspoň na tradičnú vianočnú večeru a dlhšiu večierku. Aspoň po minulé roky to tak bolo. Ľudia vo výkone väzby a trestu si môžu na Štedrý večer pochutiť na zemiakovom šaláte s rybou, ale aj na kapustnici. Okrem toho, môžu pozerať dlhšie vianočný program.

Daňové podvody

Návrh na vzatie do väzby bol doručený na OS Bratislava I v sobotu (14. 12.) večer. Sudcovi OS Bratislava I, podľa Trestného poriadku, plynula zákonná lehota 48 hodín do pondelka večera, aby rozhodol o väzobnom návrhu. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol obvinenie voči Martinovi Daňovi a Rudolfovi Vaskémiu. Spracoval tiež podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Polícia SR o tom informovala v sobotu (14. 12.) na sociálnej sieti.

"Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie osobám M. D. a R. V. za opakujúci sa pokračovací prečin výtržníctva spáchaný formou spolupáchateľstva a závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách," uvádza polícia. Daňovi bolo vznesené aj obvinenie ako samostatnému páchateľovi.

Zdroj: Jan Zemiar ​

"V prípade jedného skutku mu bolo vznesené obvinenie aj za prečin podnecovania," podotkla polícia. Obaja obvinení sa podľa vyšetrovateľa dopúšťali páchania takýchto skutkov verejne prostredníctvom internetu. Vzhľadom na prebiehajúce úkony sa polícia nemôže vyjadrovať k obsahovej stránke stíhaných skutkov ani k dôvodom navrhovanej väzby.

NAKA oboch obvinených zadržala v piatok (13. 12.). Daňo čelí tiež obvineniu zo spáchania daňového podvodu. Polícia o tom informovala začiatkom decembra. Martin Daňo si mal neoprávnene uplatniť nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty v celkovej výške 187.822 eur.