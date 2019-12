Bratislava vás privíta kolónami: Na niektorých miestach sa zdržíte aj pol hodiny

Zhruba polhodinu si vodiči počkajú v kolónach na Račianskej smerom do mesta, na D1 od Zlatých pieskov na Prístavný most, ako aj na trase z Dunajskej Lužnej do Bratislavy. Na Šancovej smerom na Trnavské mýto sa vodiči zdržia asi 20 minút, rovnako aj na Rožňavskej smerom do mesta.

Vodiči sa podľa Stella centra zdržia 15 minút i na ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta, 20 minút si počkajú v kolóne na Hradskej, v smere z Vrakune do centra. Zhustenú premávku hlásia vodiči Zelenej vlne RTVS v úseku od Stupavy po D2 aj po ceste I/2 smerom do Bratislavy, v kolóne si počkajú asi desať minút.

Kolóna je aj na trase z Mosta pri Bratislave do Bratislavy, aj na obchvate Mosta pri Bratislave smerom do hlavného mesta, vodiči hlásia zdržanie aspoň 15 minút. Stella centrum na svojom webe tiež informuje, že na celom území Slovenska, najmä v zalesnených častiach, treba rátať s tvorbou poľadovice.

Pre poruchu auta na Šancovej meškajú viaceré linky MHD

Pre poruchu osobného auta na Šancovej v Bratislave v smere na Pražskú ulicu meškajú viaceré linky MHD. Meškanie je až 30-minútové. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti.

"Zápcha je až po križovatku s Galvaniho. Dotknutými linkami sú 21, 39, 61, 63, 64, 201, 204, 209 a 210," spresnil dopravca.