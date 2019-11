Kontroverzné predaje bytov, ktoré kritizoval NKÚ: Rázna stopka od ministerstva obrany

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Predaj bytov v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany (Barmo) – štátnej príspevkovej organizácie so samostatnou právnou subjektivitou, je aktuálne pozastavený. Uviedla to hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Reagovala tak na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), podľa ktorého predaje služobných bytov v rezortoch ministerstiev vnútra a obrany boli nehospodárne a v rozpore so zákonom.