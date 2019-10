Slováci sa občas chytajú za hlavu: Aké čudné zákony a byrokraciu musíme dodržiavať?

V Miami je nelegálne ísť na policajnú stanicu so skateboardom, deti v Texase nesmú nosiť netradičné účesy, na Havaji je zas zakázané strkať si mince do uší... To všetko sú extrémy z Ameriky, ku ktorým sa, našťastie, slovenská legislatíva zďaleka nepribližuje. Pri niektorých zákonoch sa však predsa len chytáme (alebo sme sa chytali) za hlavu.

Špeciálne povolenie na odpad pre zamestnanca

Predstavte si situáciu, že vám chce zamestnávateľ na vašu žiadosť dať odpady, ktoré sú ešte stále vhodné na využitie v domácnosti. Najčastejšie to môžu byť prebytočné drevené palety na kúrenie, plastové sudy, alebo odpady z textílií. Poviete si, žiadny problém. Omyl! Zamestnávateľ je povinný vybaviť si súhlas od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je spravidla obec.

Behanie za potvrdeniami kade-tade

Kedysi to tak naozaj bolo a pre overenie listín či rôzne výpisy ste museli obiehať viacero rôznych úradov či notára. Dnes to už neplatí! Na overenie dokumentov, výpis z registra trestov, z listu vlastníctva či obchodného registra vám stačí návšteva pobočky pošty, ktorá je zároveň Integrovaným obslužným miestom občana. Tam vybavíte všetko na jednom mieste. Môžete tak ušetriť čas aj energiu.

Zdroj: Topky.sk

Tínedžeri bez brigády

Mladiství vo veku 15 rokov nemôžu na Slovensku legálne pracovať. Nie, toto nie je vtip. Aj keby si vaše dieťa chcelo privyrobiť, oficiálne tak spraviť nemôže. Zákon totiž stanovuje, že zamestnávateľ môže mladistvého zamestnať len v prípade, ak skončil povinnú školskú dochádzku. Tá trvá desať rokov a vo väčšine prípadov končí až prvým ročníkom na strednej škole. Zabudnúť sa pritom neoplatí na to, že školský rok končí až 31. augusta, nie odovzdaním vysvedčenia v júni. Letná brigáda medzi prestupom zo základnej na strednú školu je tak pre pätnásťročných vlastne neprístupná.

Nepoužitá autolekárnička do smetí

Aj vy ste museli vymeniť nepoužitú lekárničku za novú iba z dôvodu dátumu spotreby, a prišlo vám ozaj divné ju vyhodiť? Určite ste neboli jediní - nič iné však človeku neostávalo. Lekárnička po dátume spotreby bola totiž dôvodom na pokutu či problémy pri STK. Toto pravidlo je však, našťastie, už minulosťou. Autolekárnička bude po novom platiť aj po uplynutí svojej platnosti, pokiaľ bude plne funkčná. Umožní to novela vyhlášky týkajúca sa podrobností o prevádzke vozidiel v cestnej premávke s účinnosťou od 1. novembra 2019.

Váš domáci miláčik má smolu

Na Slovensku si do žiadnej reštaurácie alebo kaviarne so sebou domáceho miláčika vziať jednoducho nemôžete. A to ani v prípade, že majiteľ podniku vstup zvieratám do prevádzky povoľuje a napríklad by chcel mať podnik určený najmä pre psíčkarov. Hygiena za zviera v gastropodniku totiž udeľuje pokuty a neexistuje legálna možnosť, ako takúto reštauráciu mať. Dosť čudné nariadenie, ktoré sa ešte stále nestretáva s pochopením ľudí.

Zdroj: Getty Images

Keď sa z vášho šéfa stane inštruktor autoškoly

Možno ste o tom nikdy nepočuli, no zamestnávateľ musí so zamestnancom pred tým, ako mu poskytne firemné vozidlo, absolvovať skúšobnú jazdu a oboznámiť ho s manuálom na obsluhu vozidla. Či už sa bude striktne držať tohto zákona alebo bude veriť schopnostiam svojho podriadeného, je len na ňom. Každopádne ide o veľmi zbytočné nariadenie.

Tatársky biftek bol 10 rokov zakázaný

Tradičná špecialita zo surového mäsa je obľúbená po celom svete. Avšak na Slovensku ste si ju mohli podľa zákona spraviť iba doma, pretože išlo o ilegálne jedlo. Vyhláška ministerstva zdravotníctva z roku 2007 totiž zakazovala v reštauráciách podávať jedlá z tepelne nespracovaného mäsa. Bizarným paradoxom bol fakt, že ponúkať surové ryby, napr. tatarák z lososa, tuniaka alebo sushi problémom nebolo. Reštaurácie napriek tomu túto pochúťku ponúkali - aj keď občas za cenu pokuty. Ďalšia vyhláška z roku 2017 však tento čudný zákaz predaja zrušila a v podnikoch si môžete dať už aj surovú pochúťku z mäsa.

Zdroj: Getty Images

Niektorí veci komplikujú, iní uľahčujú

Byrokraciu z bežného života len tak ľahko neodstránime, ale je dobré vedieť, že niektoré veci sa dajú robiť rýchlejšie a jednoduchšie. Pri riešení komplikovaných úradníckych záležitostí so štátom vám podá pomocnú ruku Slovenská pošta. Po novom vám vybavovanie uľahčí aj Integrované obslužné miesto občana (IOMO), ktoré ponúka prístup k elektronickým službám štátu. Vy tak môžete priamo na pobočke vybaviť viacero vecí naraz vrátane overenia dokumentov, výpisu z registra trestov, z listu vlastníctva či z obchodného registra, ale aj oznámenia zmeny adresy trvalého pobytu či korešpondenčnej adresy vodárňam či poisťovni.

