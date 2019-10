Havária stíhačky MiG-29: VIDEO Pilot vďačí za záchranu týmto mužom, detaily osudného večera

BRATISLAVA - V sobotu 28. septembra havarovalo v blízkosti obce Nové Sady stíhacie lietadlo MiG-29. Šťastím v nešťastí bolo, že pilot sa stihol katapultovať. V osudnej chvíli tiež ukázal, že je skutočný profesionál, keďže stroj nasmeroval do neobývanej oblasti. O život teda neprišli ani nevinní ľudia. Kto však podal pomocnú ruku zranenému elitnému stíhačovi?

Detaily príbehu, ktorý sa odohral po samotnom páde stíhačky, zatiaľ verejnosť nepočula. Rezort obrany ale prezradil, že v rámci záchrannej akcie hrali kľúčovú rolu aj dvaja mladí muži. Tí si dokonca vyslúžili ocenenie od ministra Petra Gajdoša.

Prečítajte si aj: VIDEO Havária stíhačky pri Nitre sa neskončila tragicky vďaka pilotovi Jánovi: Chvíle hrôzy v kokpite

Rozvaha a ľudskosť

Ľuboš Hana a Lukáš Lendel. Títo mladíci podľa vyjadrenia ministerstva zachovali rozvahu, no predovšetkým ukázali ľudskosť. Nikto iný z okoloidúcich vodičov totiž pilotovi nezastavil a nepomohol. Ich čin ocenili aj medailou ministra obrany 3. stupňa.

„Aj vďaka ich reakcii a pomoci je náš pilot v poriadku, aktuálne už v domácom liečení - v kruhu svojich najbližších. Jeho život a zdravie sú pre mňa naozaj to najdôležitejšie a preto som mal potrebu osobne im poďakovať za to, že mu pomohli. Ešte raz úprimná a srdečná vďaka,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš.

Neverili vlastným ušiam

Dvojica mladíkov bola 28. septembra na ceste z Nitry do Topoľčian. Cestou uvideli človeka, ktorý stopoval. Od bežných stopárov sa však líšil. V rukách držal prilbu a mal na sebe uniformu. "Zastavili sme a keď nám povedal, že je pilot bojového stíhacieho lietadla MiG-29, ktorý sa katapultoval, boli sme v šoku," opísal Lukáš.

Zdroj: Ministerstvo obrany SR

Kamaráti sa potom snažili pomôcť, ako sa dalo. Komunikovali s dispečingom 112, počkali do príchodu záchranných zložiek. "Je to niečo, čo by mal v danej situácii urobiť každý – pomôcť človeku,“ dodal.

Zber dôkazových materiálov pokračuje

K nehode došlo v sobotu 28. septembra 2019 približne o 21.30 hod. Pilot, ktorý sa katapultoval zo stíhacieho lietadla MiG-29, dopadol v priestore obce Podhorany, pričom ešte predtým nasmeroval stíhacie lietadlo do neobývanej oblasti. To sa zrútilo približne päť kilometrov od miesta dopadu pilota, do priestoru pri obci Nove Sady – časť Ceroviny pri Nitre.

Po páde začalo lietadlo horieť. Miestni obyvatelia počuli výbuchy. „Išlo o cvičný let lietadiel s výzbrojou. Niektorá munícia mohla vybuchovať a aj vybuchovala,“ uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko. Podľa ministra obrany je o príčinách nehody predčasné hovoriť. „Všetky okolnosti nehody prešetrí nezávislá komisia. Keď budú príčiny známe, zverejníme ich, nemáme dôvod to zamlčovať,“ skonštatoval.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR

Vrak lietadla už previezli na letisko Sliač. „Je uskladnené v zapečatenom hangári, do ktorého má prístup len vyšetrovacia komisia,“ informoval ďalej Zmeko.

Vojaci v súčinnosti s Policajným zborom SR a Vojenskou políciou aj naďalej prehľadávajú lokalitu, kde stíhačka dopadla. „Chceme mať absolútnu istotu, že všetky dôkazové materiály, ktoré budú slúžiť na vyšetrenie nehody, budú zhromaždené v presne určených priestoroch, ale aj v tom, že lokalita je absolútne bezpečná,“ povedal náčelník. Podľa jeho odhadu bude dohľadávanie drobných elementov z havarovanej stíhačky v okolí Nových Sadov ukončené do konca tohto týždňa.