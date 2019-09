VIDEO Havária stíhačky pri Nitre sa neskončila tragicky vďaka pilotovi Jánovi: Chvíle hrôzy v kokpite

NOVÉ SADY - Sobotná nehoda stíhacieho lietadla MiG-29 sa našťastie zaobišla bez strát na životoch. Pilot, ktorého stroj sa zrútil do poľa v blízkosti obce Nové Sady, časť Ceroviny, sa stihol katapultovať. Nemyslel však len na seba. Ako profesionál presne vedel, čo robiť, a stíhačku nasmeroval do neobývanej oblasti.

K leteckej nehode došlo 28. septembra približne o 21.30. Ako uviedol rezort obrany, škody spôsobené v okolí miesta nehody na základe záverov škodovej komisie plne uhradí. Stíhačku mal podľa našich informácií riadiť pilot Ján Kurtík.

Elitný stíhač

V prípade, že by spomínaný pilot nezachoval chladnú hlavu, mohli prísť o život nevinní ľudia. V kokpite musel v osudný okamih prežívať skutočné chvíle hrôzy, no napriek tomu, ako správny profesionál, nespanikáril. Jeho stroj dopadol do poľa v blízkosti obce Nové Sady, časť Ceroviny. On sám skončil v priestore obce Podhorany. Sanitku si privolal za pomoci miestneho občana.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR

Ján Kurtík napokon skončil v nemocnici. Momentálne je v stabilizovanom stave, mimo ohrozenia života. Muž, ktorý zabránil najhoršiemu, patrí k elitným slovenským stíhačom. Je zaradený do systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO. "Ide o prvotriedne vycvičeného a skúseného pilota, ktorý má nalietaných približne 1200 letových hodín," priblížila Danka Capáková, hovorkyňa Ministerstva obrany SR.

Zdroj: Facebook-RAF Leeming

Príčina nehody je predmetom vyšetrovania

Reakciu pilota ocenil aj minister obrany SR Peter Gajdoš. „O udalosti bola bezprostredne informovaná rodina a samozrejme som informoval aj troch najvyšších ústavných činiteľov. Chcem vysoko oceniť profesionalitu pilota, pretože len vďaka jeho adekvátnej reakcii nebolo ohrozené civilné obyvateľstvo, pretože lietadlo spadlo do neobývanej časti,“ povedal.

Ako doplnil zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR Miroslav Lorinc, ktorý rovnako prišiel do nitrianskej nemocnice, ide o jedného z najskúsenejších mužov v rámci Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.

Príčina nehody je však zatiaľ predmetom vyšetrovania. V tomto prípade podľa rezortu obrany išlo o štandardný cvičný let dvoch stíhacích lietadiel Mig-29, pričom druhý pilot bezpečne pristál na Letisku Sliač. Rezort sa v tejto súvislosti dištancuje od akýchkoľvek predbežných a neoverených informácií, ktoré sa šíria v súvislosti s príčinou nehody. “Nebudem špekulovať o príčine, počkám si na závery," zdôraznil Gajdoš.

Dodal, že vec vyšetruje Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre pod dozorom prokurátora. "Verím však, že aspoň na čas utíchnu hlasy, ktoré spochybňujú potrebu nákupu nových stíhacích lietadiel F-16. Bezpečnosť našich vojakov, ktorí zabezpečujú obranu Slovenskej republiky, je pre mňa na prvom mieste,” vyjadril sa.

Zdroj: TASR / Polícia SR

Minister informoval aj o tom, že v súčasnosti sú pozastavené všetky cvičné lety stíhacích lietadiel Mig-29. Pohotovostný systém NATINAMDS je však podľa neho plne zabezpečený.

V súvislosti s nehodou polícia na sociálnej sieti informovala, že dôvodom havárie mohol byť nedostatok paliva. Zároveň však muži zákona upozornili, že sa tak mohlo stať i z dôvodu poruchy.

​

Výbuchy po nehode

Po tom, ako stroj havaroval, začal horieť. Na mieste zasahovalo 12 hasičov z Nitry. Minister potvrdil informáciu, že stíhačka vzlietla s ostrou muníciou. Aj preto miestni začuli výbuchy aj po samotnom páde. „Išlo o cvičný let lietadiel s výzbrojou. Niektorá munícia mohla vybuchovať a aj vybuchovala. Všetko sme však dohľadali, nebezpečenstvo ďalších výbuchov nehrozí,“ uviedol po udalosti náčelník Generálneho štábu Daniel Zmeko.

Ostrá munícia, ktorá je pri každom lete, či už cvičnom alebo ostrom, je podvesená na stíhačke. Na zabezpečení bezpečnosti miesta havárie sa podieľali policajti, hasiči i vojenská polícia.