Najväčšia letecká tragédia v našej histórii: Zvrat po 13 rokoch! Vraj bolo všetko inak

Pri tragickej nehode zahynulo 42 členov posádky. Len jeden člen prežil. Ide dnes už o majora Martina Farkaša. Lietadlo privážalo 19. januára 2006 späť slovenských príslušníkov síl KFOR z polročnej služby v Kosove. Občianske združenie, ktorého predsedom je Ľudovít Orlický, rodina jednej z obetí, informuje o nových zisteniach, ktoré získali po trojročnom spracúvaní dôkazového materiálu. Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo veci plánuje stretnúť s ministrom obrany Petrom Gajdošom.

Zdroj: SITA/AP/MTI, Sandor H. Szabo, Bela Szandelszky, Janos Vajda, Karoly Arvai

Pôvodné závery sú vraj chybné, podávame žalobu proti SR

Lietadlo sa zrútilo len tri kilometre od slovenských hraníc na kopci Borsó v Maďarskej republiky. Podľa oficiálnej verzie zlyhal ľudský faktor. Občianske združenie AN-24(5605) – Hejce však po trojročnom spracúvaní dôkazového materiálu, získaných podkladov, informácií a výpovedí svedkov informovalo o nových záveroch. „Haváriu lietadla AN-24 (5605) v katastrálnom území obce Hejce v Maďarskej republike na kopci Borsó, kde zahynulo 42 slovenských občanov, nezapríčinil kapitán lietadla Norbert Kumančík a ani nikto z posádky havarovaného lietadla,“ uvádza združenie.

Zdroj: SITA/AP/MTI, Sandor H. Szabo, Bela Szandelszky, Janos Vajda, Karoly Arvai

„Príčinou havárie bolo zlyhanie techniky po modernizácii lietadla, ktoré sa uskutočnilo v réžii Ministerstva obrany Slovenskej republiky bez súhlasu výrobcu lietadla Antonov. Na základe dôkazového materiálu, podkladov, informácií a výpovedí svedkov, OZ AN-24 Hejce(5605) splnomocnilo právnu kanceláriu na vypracovanie žaloby proti Slovenskej republike vo veci zabitia 42 slovenských občanov,“ napísalo vo vyhlásení združenie. „Čo sa týka zlyhania techniky, ide o problém s motorovou časťou vozidla,“ dodal pre Topky predseda občianskeho združenia Ľudovít Orlický.

Zdroj: SITA/AP/MTI, Sandor H. Szabo, Bela Szandelszky, Janos Vajda, Karoly Arvai

Ministerstvo obrany trvá na oficiálnej verzii

OZ podalo niekoľko trestných oznámení, no bez úspechu. „Rokovali sme s ministerstvom obrany i priamo s ministrom. Ich záver bol, že vyšetrovanie bolo v poriadku a odbornú vyšetrovaciu správu ani jej časť nechcú odtajniť,“ povedal Orlický. „Žaloba sa pripravuje v jednej právnickej kancelárii na Slovensku v spolupráci s jednou zahraničnou právnickou kanceláriou. Bližšie podrobnosti nechcem pred vyšetrovaním uvádzať,“ dodal s tým, že nové poznatky pochádzajú od odborníkov z oblasti letectva i ďalších a od očitých svedkov.

Zdroj: SITA/AP/MTI, Sandor H. Szabo, Bela Szandelszky, Janos Vajda, Karoly Arvai

Rezort obrany však aj naďalej trvá na oficiálnej verzii. „Vo veci vyšetrovania leteckej havárie v Hejcoch prebehlo riadne vyšetrovanie a o jeho výsledku rozhodli orgány činné v trestnom konaní,“ uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu Danka Capáková.

Zdroj: SITA/AP/MTI, Sandor H. Szabo, Bela Szandelszky, Janos Vajda, Karoly Arvai

Vyšetrovaciu správu rezort neodtajní

Ešte v roku 2017 informoval rezort obrany, že záverečnú správu odborného vyšetrovania leteckej nehody neodtajnia a správu rezort ponecháva v doterajšom stupni utajenia, čo v súčasnosti potvrdilo aj občianske združenie. Rezort vtedy uviedol, že na základe analýzy spisu z odborného vyšetrovania v danej veci zastávajú názor, že utajenie tejto písomnosti nikdy nemohlo byť prekážkou riadnemu vyšetreniu nehody z trestnoprávneho hľadiska.

Zdroj: SITA/AP/MTI, Sandor H. Szabo, Bela Szandelszky, Janos Vajda, Karoly Arvai

Odtajnenie spisu vtedy žiadal Ivan Katrinec, ktorý ešte v roku 2016 poukázal na to, že pravá príčina havárie bola zamlčaná, spolu s časťou pozostalých. Podľa Katrinca sa pri vyšetrovaní nehody manipulovalo so spisom i dôkazovým materiálom. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár vtedy odporučil Gajdošovi, aby zvážil dôvodnosť ďalšej potreby ochrany informácie v určenom stupni utajenia a takisto zrušenie stupňa utajenia – vyhradené.

Zdroj: SITA/AP/MTI, Sandor H. Szabo, Bela Szandelszky, Janos Vajda, Karoly Arvai

Koncom augusta 2019 rezort obrany poskytol informácie k utajeniu spisu aj občianskemu združeniu. „Podľa tohto režimu je časť spisu utajená, pretože následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu chránených záujmov právnickej alebo fyzickej osoby, alebo by mohli byť poškodené záujmy Ministerstva obrany SR... a to by mohli byť nevýhodné pre záujmy SR,“ uviedlo združenie.

Zdroj: SITA/AP/MTI, Sandor H. Szabo, Bela Szandelszky, Janos Vajda, Karoly Arvai

K častiam, ktoré nie sú utajené patria napríklad mapy z miesta nehody, padáková príprava, závery nadriadených, protokol o obhliadnutí miesta nehody a ďalšie dokumenty. Výpovede svedkov nehody, odborné expertízy, prehľad škody, správa lekára, záver odborného vyšetrovania či technický zápis lietadla sú v utajenej časti.

Prosba prezidentke Čaputovej

Orlický sa v mene občianskeho združenia obrátil 10. septembra tohto roka na prezidentku Zuzanu Čaputovú so žiadosťou o prijatie niekoľkých členov združenia, na ktorom chceli prezidentku informovať o poznatkoch a počuť jej názor a odporúčania. Prezidentka sa s obsahom podania oboznámila a poverila Vojenskú kanceláriu prezidenta SR zaslaním informácie. „Prezidentka Slovenskej republiky považuje predmetné podanie za mimoriadne vážne, pričom ho vníma osobitne citlivo,“ uviedol v liste pre združenie náčelník Vladimír Šimko s tým, že prezidentka však podľa ústavy môže konať iba v jej medziach a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Zdroj: TASR/František Iván, AP/Photo Pool, MTI/Sandor H. Szabo

„Aj vzhľadom na vyššie uvedené sa rozhodla, že predmetná téma bude súčasťou jej osobného rozhovoru s vecne príslušným ministrom obrany Slovenskej republiky, a to už pri ich najbližšom stretnutí,“ dodal s tým, že OZ bude po stretnutí písomne informovať. „Sme presvedčení, že sa to stretnutie, aj na základe našej ďalšej iniciatívy, uskutoční vo veľmi krátkom čase,“ dodalo združenie.

- reakcia na stretnutie

Zdroj: TASR/František Iván, AP/Photo Pool, MTI/Sandor H. Szabo

Pozostalí sa dožadujú nového vyšetrenia havárie

Po takmer štrnástich rokoch od tragédia sa na základe dôkazového materiálu, ktorí má združenie k dispozícii, pozostalí dožadujú nového vyšetrenia havárie z dôvodu ich podozrení, že závery pôvodného vyšetrovania nie sú správne. Tomu nasvedčuje aj rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ktorý vinu pilota nepotvrdil. Na rozhodnutie sa odvoláva aj vtedajší náčelník generálneho štábu. Podľa materiálu za poškodenie zdravia kpt. Kumančíka zodpovedá z 80 percent Slovenská republika - ozbrojené sily.

Zdroj: TASR/František Iván, AP/Photo Pool, MTI/Sandor H. Szabo

Najväčšia letecká tragédia v histórii Slovenska

Vojenský špeciál Antonov AN-24 Vzdušných síl Slovenskej republiky havaroval 19. januára 2006 v lesnatom teréne približne dvadsať kilometrov od košického letiska, kde mal pristáť. Za priaznivých podmienok lietadlo narazilo do zalesneného kopca pri pristávacom manévri medzi obcami Hejce a Telkibánya v Maďarsku len tri kilometre od slovenských hraníc. Na palube bolo 43 osôb – 28 slovenských vojakov, sedem osôb poskytujúcich metodickú pomoc a osem členov posádky vrátane jedného civilnému zamestnanca ministerstva obrany. Prežil len jeden vojak – Martin Farkaš, vtedy 27-ročný nadporučík, dnes major.

Peter Gajdoš s Martinom Farkašom Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Z letiska v kosovskej Prištine odštartovali krátko po piatej hodine poobede dve lietadlá so slovenskými príslušníkmi mierových síl KFOR (Sily pre Kosovo). Pristáť mali v na letisku v Košiciach o 19:40. Desať minút pred pristátím po zahájení priblíženia na pristátie havarovalo jedno z lietadiel neďaleko maďarsko-slovenských hraníc. Krátko pred ôsmou vyhlásila Letecká pátracia záchranná služba pohotovosť prvého stupňa a k miestu nehody vyslali vrtuľník z letiska Sliač, ktorý lokalizoval miesto nehody na svahu približnej o pol deviatej. Slovenskí i maďarskí hasiči, záchranári a ďalšie jednotky bojovali s ťažko prístupným terénom v mraze.

Mikuláš Dzurinda a Juraj Liška Zdroj: TASR/František Iván, AP/Photo Pool, MTI/Sandor H. Szabo

Oficiálne výsledky: Zlyhal ľudský faktor

Po tragédii bol na Slovensku vyhlásený 24-hodinový štátny smútok a vtedajší minister obrany Juraj Liška (SDKÚ-DS) pár dní po tragédii odstúpil. Trosky lietadla neskôr previezli na leteckú základňu v Prešove a podrobili ich dôkladnému vyšetrovaniu. Dôvody havárie neboli napriek nájdeniu funkčných čiernych skriniek dlhú dobu úplne jasné. V marci 2006 vyšla správa, že piloti pravdepodobne podcenili výšku terénu pod lietadlom a v jeho bezprostrednej blízkosti. V polovici mája Vojenský letecký technický a skúšobný ústav v Košiciach vyhlásil, že pod haváriu lietadla sa podľa expertíz nepodpísala technická porucha.

Následne na to v júli vyšetrovacia komisia potvrdila, že technická porucha nemala na haváriu vplyv a tragédiu s najväčšou pravdepodobnosťou zapríčinilo zlyhanie ľudského faktora. Koncom októbra to vtedajší minister obrany František Kašický potvrdil – pravdepodobnou príčinou bolo zlyhanie posádky, ktorá nevyužila prístrojové vybavenie a prešla na manuálne riadenie. Ke´dže chýbajú objektívne dôkazy, nemohla byť príčina nehody jednoznačne potvrdená