Dvaja vysielatelia porušili zákon pri týchto programoch, RVR im uložila sankcie

Sankciu uložila vysielateľovi TV Joj v súvislosti s vysielaním programu Policajti v akcii z 5. februára 2019. "V tejto časti neboli titulky pre osoby so sluchovým postihnutím zosynchronizované so zvukovou stopou programu, nezachytávali hovorený prejav spôsobom, ktorý by umožnil osobám so sluchovým postihnutím porozumieť obsahu," uviedla Furjelová. Televízia dostala pokutu 3319 eur.

Upozornenie na porušenie zákona uložila vysielateľovi RTVS v súvislosti s programom Občan za dverami v príspevku Zdravie. Podľa rady v ňom nebola sprostredkovaná problematika zisku zdravotných poisťovní na SR v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti.

RVR udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej službe Comedy House. "Rada odňala frekvenciu 98,5 MHz Brezno vysielateľovi Radio Rock, pretože 18. februára 2019 a 12. júna 2019 nevyužíval frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená," priblížila hovorkyňa.