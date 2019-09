Stále to medzi nimi vrie: Rezort školstva a Slovenská komora učiteľov sa navzájom obviňujú

„Považujeme za dôležité povedať, že Slovenská komora učiteľov dlhodobo nezmyselne kritizuje všetky dobré a pozitívne kroky a opatrenia, ktoré ministerstvo školstva pod vedením Martiny Lubyovej urobilo v prospech učiteľov," uviedol tlačový odbor rezortu v reakcii na kritiku, ktorá tento týždeň odznela na tlačovej besede komory učiteľov. Prezident komory Vladimír Crmoman zase ministerke vyčíta, že za celé dva roky, čo je vo funkcii, so zástupcami učiteľov nediskutovala.

Vladimír Crmoman Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Uvedomil som si, že ani raz neurobila verejnú diskusiu s učiteľskými organizáciami alebo okrúhly stôl na nejakú tému. Stretávala sa len s predstaviteľmi odborového zväzu pracovníkov školstva," povedal Crmoman. Tém, ku ktorým sa mohli učitelia vyjadriť, bolo podľa neho dosť.

„Ministerstvo školstva dlhodobo vytvára systémové predpoklady na zatraktívnenie povolania učiteľa a robí všetko pre to, aby sa zvýšilo postavenie učiteľa v spoločnosti,“ uviedol tlačový odbor. Kritizoval aj Slovenskú komoru učiteľov. „Ministerstvo školstva bolo otvorené rokovaniam s SKU, ale keď pán Crmoman organizoval a so svojimi dvanástimi kolegami sa zúčastnil na protestnom zhromaždení v areáli MŠVVaŠ SR, odmietol pozvanie pani ministerky na rokovanie," uviedlo ministerstvo vo svojom stanovisku.

Martina Lubyová Zdroj: TASR - Martin Baumann

Crmoman tvrdí, že to bolo inak. „Ministerka zavádzajúco spojila tichý protest pred ministerstvom 18. júna 2018 s prípravou zákona, diskusiou o ňom a následnou petíciou za stiahnutie zákona. Protest nemal nič spoločné s diskusiou o pripravovanom zákone," vyjadril sa k téme v blogu na Denníku N za Iniciatívu slovenských učiteľov. Podľa Crmomana vyzývali ministerku na verejnú diskusiu o pripravovanom zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch už skôr, ale odmietala ju. Vo chvíli, keď im počas tichého protestu na ministerstve navrhla stretnutie, bolo by to podľa Crmomana znamenalo zrušenie protestu, preto sa rokovania s ministerkou nezúčastnili a na jej ponuku reagovali zamietavo.

Protest učiteľov a študentov s názvom Začnite konať z júna minulého roku bol podľa SKU "odpoveďou na účelové naťahovanie času (aj vďaka nekonečným rokovaniam za zatvoreným dverami ministerstva) a na tri roky trvajúcu ‚aktívnu' nečinnosť ministerstva smerom k dlho očakávanej reforme školstva – otvorená výzva pre pani ministerku, aby diskutovala verejne na dohodnutom mieste v dohodnutom termíne". Podľa Crmomana protestu predchádzala siahodlhá mailová komunikácia s kanceláriou ministerky, trvajúca od 21. júna do 2. septembra, návrhy termínu, miesta a témy verejnej diskusie s pedagógmi.