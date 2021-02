VIDEO Na Slovensku sa zrodili ďalšie Fekišovce: Hádka so starostkou a znepokojivé reči o odtrhnutí hlavy!

VIDEO Záznam z vysielania obecného zastupiteľstva obce Rudník:

Na prípad ako prvý upozornil východoslovenský denník Korzár na svojom webe. Lavína kritiky sa spustila prakticky okamžite, keď sa začalo živé vysielanie na jednej z verejných stránok na sociálnej sieti Facebook. Obec Rudník začína zasadanie, no viacerí si všimnú poslanca, ktorý s mobilom na statíve začína vysielať zasadanie obecného zastupiteľstva širokej verejnosti na internete.

Všetko z diaľky sleduje aj starostka obce Rudník Oľga Kormošová (nezávislá), ktorej konanie poslanca rovnako prekáža, no na jej stranu sa postavilo skôr mužské krídlo z radov poslancov, ktorí začali okamžite "streamujúceho" poslanca vyzývať na odchod a na ukončenie vysielania. Vysielanie obecného zastupiteľstva je pritom vecou verejnou. Ten svoj záznam zverejnil na stránke Naša obec Rudník. "Ja ako občan nesúhlasím s tým, aby bol so mnou robený akýkoľvek záznam. Som proti tomu, aby som bol snímaný,“ hovorí ešte jemne jeden z nespokojných poslancov na zázname.

Odtrhnem ti hlavu! Kričali na poslanca uprostred zasadania

Na poslanca Michala Hegeduša (KSS), ktorý je v obecnom zastupiteľstve a ktorý celý záznam vyhotovoval sa okamžite spustila spŕška ďalších nepríjemných reakcií niektorých z členov zastupiteľstva. Následne si to k Hegedušovi namieril jeden zo starších poslancov, ktorý bol oveľa radikálnejší.

"Vypni to, pekne ti hovorím. Nenahrávaj to, lebo ti odtrhnem hlavu,“ zakričal na poslanca jeden zo seniorského osadenstva. Keď tieto reči nezabrali, začala sa angažovať aj samotná starostka, ktorá vytiahla právnu kartu. "Nie, máme to odkonzultované s právnikom, so ZMOS-om (Združenie miest a obcí Slovenska, pozn. red.), s legislatívnou radou a to je pre mňa alfa a omega,“ hovorila Hegedušovi starostka Kormošová, ktorá okrem iného dodala, že obec zo zasadania vyhotovuje zvukový záznam, ktorý je do 48 hodín zverejnený na stránke obce. Nepáčilo sa jej tiež, že Hegeduš zverejňoval záznam na stránke, ktorý nie je pod záštitou obce.

Poslanec mal obecenstvo na streame na svojej strane

Hegeduš sa poslancom dookola snažil vysvetliť, že vysielanie zasadania obecného zastupiteľstva je vecou verejnou, ku ktorej má verejnosť právo prístupu. Ostatní poslanci sa dookola oháňali tvrdeniami, že nechcú byť publikovaní verejnosti. "Zo strany poslancov to považujem za nevedomosť, ale aj obavu zo svojej zodpovednosti. Viac ráz ich už totiž nabádali aj samotní občania, že ak schvaľujú niečo, čo je pre obec kontraproduktívne, nech za to prevezmú aj zodpovednosť. Starostka má tiež záujem, aby zostali niektoré veci bez povšimnutia verejnosti,“ povedal pre Korzár Hegeduš.

Z komentárov pod živým vysielaním je zrejmé, že verejnosť sa postavila na stranu vysielajúceho Hegeduša. "Pani starostka "na webovom sídle obce" či bude live stream rozhodujú poslanci. Ale na súkromnom fb účte si pán poslanec môže zverejniť opakujem nezostrihaný materiál, je to jeho právo!" odkazujú starostke diváci.

Zdroj: Facebook/Naša obec Rudník

Starostka Kormošová argumentuje núdzovým stavom

Starostka obce Rudník Oľga Kormošová si podľa všetkého je vedomá, že zastupiteľstvo môže byť vysielané verejne, no vytiahla kartu pandémie. "Zastupiteľstvá sú stále verejné. Verejnosť nemôžeme vylúčiť. Lenže je núdzový stav, platia nariadenia vlády a existuje aj vyhláška úradu verejného zdravotníctva, ktoré je každý povinný rešpektovať. Nikomu nemôžeme brániť prísť na rokovanie, no občan riskuje pokutu, ak ho tu stretnú policajti,“ povedala Kormošová.

Tiež dodala, že na štvrtkové rokovanie prišiel len jeden obyvateľ. "Ten pán nevedel, čo má robiť, pretože ho menovaný poslanec lanáril, aby prišiel, no pracovníčka úradu mu vysvetlila, aký je stav. Potom pokojne odišiel. Vôbec nebol žiaden problém. Tak mi to aspoň zamestnankyňa reprodukovala,“ doplnila starostka.

"Doteraz sme ho (záznam z rokovania, pozn. red.) stále do 48 hodín zverejňovali na webovej stránke obce. Teraz máme núdzový stav, takže to musíme robiť. S týmto nemáme vôbec problém. Súhlasím s tým, aby sa robil záznam, ale na našej webovej stránke, nie púšťať priamy prenos na jeho súkromnej (poslanca Hegeduša, pozn. red.). A to bez toho, aby nás upovedomil. Bol povinný nám to oznámiť. Plus je tu zákon o GDPR, na zastupiteľstve sú aj osoby, ktoré nie sú verejní činitelia,“ uzavrela Kormošová.

ZMOS reaguje, že riziko sankcie tu síce je, no súčasná situácia nebráni vysielaniu zasadania

Keďže Kormošová spomenula aj ZMOS, k tejto situácii sa vyjadril aj riaditeľ kancelárie tohto inštitútu Michal Kaliňák. Ten ale pripomína, že sankcia hrozí nie kvôli vysielaniu záznamu, ale kvôli účasti verejnosti. "Rokovania zastupiteľstiev, aj napriek súčasnej situácii, musia byť verejné, nakoľko zákon jasne upravuje iba niektoré špecifiká, pri ktorých môžu byť rokovanie neverejné. Tam však nepatrí epidemiologická situácia. Preto rokovania zastupiteľstiev sú aj naďalej verejné s tým, že keďže platí zákaz vychádzania, tak v podstate účasť verejnosti môže byť dozorným štátnym orgánom vnímaná ako porušenie zákazu, s ktorým sa spája aj nemalá finančná pokuta voči osobe, ktorá to poruší,“ hovorí Kaliňák.

Riaditeľ kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák Zdroj: FOTO TASR – Milan Kapusta

"V každom prípade poznáme rozhodnutia súdov, ktoré konštatovali, že volený verejný funkcionár musí zniesť nad mieru vyššiu medializáciu,“ dodal Kaliňák, čím vlastne nepriamo potvrdzuje slová Hegeduša z vysielania.

Verejné zasadnutia obhajuje aj ministerstvo vnútra

V súvislosti s týmto prípadom už bolo oslovené aj ministerstvo vnútra. "Verejnosť rokovania obecného zastupiteľstva znamená nielen to, že sa ho môže zúčastniť každý, ale aj, že každý má právo byť oboznámený s jeho priebehom. Znamená to tiež, že každý - starosta, poslanec či iná osoba - si môže z rokovania vyhotoviť zvukový, obrazový alebo zvukovo-obrazový záznam prostredníctvom použitia technických prostriedkov,“ konštatuje rezort vnútra.

Transparentnosť zasadania ministerstvo len odobruje. "Považujeme za vhodné, najmä v prípadoch väčších obcí s dostatočnými financiami a technickým vybavením, aby v záujme čo najlepšieho informovania obyvateľov priebeh rokovania obecného zastupiteľstva - uskutočňovaného prostredníctvom videokonferencie - sprístupnili online v reálnom čase. Transparentnosť považujeme za prospešnú. Je v záujme obyvateľov, aby sa o priebehu a rozhodnutiach obecných zastupiteľstiev mohli dozvedieť,“ doplnil rezort Romana Mikulca.

Čo na to právnička?

V súvislosti s búrlivou debatou na obecnom zastupiteľstve sme oslovili aj osobu práva. "Zasadnutia obecných zastupiteľstiev sú v zásade verejné a Ústavný súd Slovenskej republiky opakovane vyhodnotil vyhotovovanie záznamov zo zasadnutí obecných alebo mestských zastupiteľstiev ako súčasť výkonu práva na slobodné prijímanie a rozširovanie informácií. Vo všeobecnosti je potrebné rozlišovať, či sa spracúvajú osobné údaje poslancov v súvislosti s ich činnosťou ako verejných činiteľov, teda z verejnoprávnych úkonov alebo z ich súkromia," povedala právnička Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV.

"Bolo by preto potrebné posúdiť, či by sa obdobný postup mohol aplikovať aj v tomto konkrétnom prípade. Pre bližšie posúdenie z hľadiska ochrany osobných údajov by tiež bolo potrebné zanalyzovať, aké konkrétne kategórie osobných údajov sú v tejto súvislosti spracúvané, napríklad aj vo vzťahu ku konkrétnym prerokovávaným bodom. Dôležité tiež je, že ten, kto osobné údaje spracúva, by mal vedieť preukázať, na akom právnom základe ich spracúva," uzavrela Michalíková.