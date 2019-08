Taxikár viezol starších manželov: Z ich perverzného rozhovoru išiel do kolien, pôjdete aj vy!

Na facebookovej stránke Denník taxikára sa jeden vodič zdôveril so zážitkom, ktorý mu pripravili dvaja dôchodcovia začiatkom augusta. Začalo to pritom celkom nevinne, keď žena poprosila manžela, aby si zapol bezpečnostný pás.

Pani: "Zapni si pás Milan, nech to tu nejačí."

Pán: "Na jačanie som zvyknutý za tie roky, drahá. Nejde mi to zapnúť, neviem to trafiť do tej diery."

Pani: "To ti nikdy nešlo, vždy si triafal do nesprávnych dier a sme tu.

Zdroj: Getty Images

Na rozhovore manželov, ktorí sú spolu vraj už viac ako polstoročie, sa taxikár zrejme smeje doteraz. A nielen on; príspevok pobavil desiatky užívateľov, ktorí ho aj vtipne okomentovali. Jedného z nich napríklad zaujímalo, či ona kričí, lebo on nevie trafiť, alebo on nevie trafiť, lebo ona kričí. Ďalšia zas ocenila, že aj starší pár sa dokáže takto humorne baviť.