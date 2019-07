Oslavy revolúcie vyvolali bitku o námestie: VIDEO Fico nečakane pochválil Matoviča

Niekoľko mesiacov pred okrúhlym výročím rozsiahlych spoločenských a predovšetkým politických zmien sa na verejnosť dostala informácia o tom, že hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti si Námestie SNP v Bratislave zarezervovalo na šesť dní. Konkrétne ide o obdobie od 14. až do 19. novembra, kedy sa datuje spomínané, významné výročie. Technické a organizačné povinnosti a súčasne aj zodpovednosť počas tohto obdobia tak pripadá na OĽaNO, no iniciatívu Za slušné Slovensko táto skutočnosť mierne vytočila.

Iniciatíva sa pustila do kritiky

Za slušné Slovensko sa už dlhšie prezentuje ako občianska iniciatíva. Pod ich organizačným velením sa uskutočnili viaceré minuloročné protesty nielen v Bratislave, ale aj vo všetkých väčších mestách na Slovensku a aj v zahraničí. Najväčšie protesty od obdobia spomínanej Nežnej revolúcie mali na svedomí práve ľudia z tejto iniciatívy. Tieto sa udiali po tom, ako po dvojnásobnej vražde prišiel o život novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová.

Minuloročné protesty organizované pod záštitou Za slušné Slovensko Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Revolúcia nepatrí len vám, odkazujú

Skutočnosť, že Matovič si zarezervoval na niekoľko dní námestie vyústil do uverejnenia statusu s výzvou, v ktorom iniciatíva hovorí o tom, že by líder OĽaNO nemal výročie zneužívať. "Vyzývame Igora Matoviča, aby prestal zneužívať výročie novembra 1989 na svoju politickú kampaň, ale prenechal námestia občianskej spoločnosti," začínajú svoj status organizátori početných protestov.

Zdroj: Facebook/Za slušné Slovensko

Najväčšia výčitka padla práve na zabrané termíny, ktoré si matovičovci vopred zarezervovali. "Igor Matovič bezohľadne zabral všetky termíny. O to väčšia arogancia je, že odmieta námestia prenechať aj priamo organizátorom a hlavným osobnostiam Nežnej revolúcie, a to len kvôli tomu, aby túto udalosť využil na svoju politickú kampaň a vyťažil z nej politické body," myslí si iniciatíva.

Kontra od Matoviča

Na tieto tvrdenia Igor Matovič reagoval na utorkovom brífingu, ktorý zorganizoval priamo na predmetnom námestí. Jeho argumenty stoja na tom, že na rezerváciu mal právo, no bolo potrebné o ňu požiadať včas. "Ten, kto chce urobiť verejné zhromaždenie, môže prísť najskôr šesť mesiacov pred daným termínom. Presne to sme urobili pred necelými dvoma mesiacmi," pripomína Matovič a dodáva, že jeho dôvodom na včasnú rezerváciu bola snaha predísť tomu, aby si námestie zarezervovali extrémisti a komunisti.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Matovič na rezervácii nevidí nič zlé a pripomína, že to nerobia prvýkrát. "Tak, ako sme si to rezervovali tento rok, tak isto sme to urobili x rokov dozadu, keď sme tu urobili zhromaždenia na oslavu 17. novembra. Nie je to teda prvýkrát. Nikomu to predtým nevadilo. Teraz, keď sa blížia voľby, som najväčší nepriateľ, lebo som si dovolil urobiť to čo robil aj Alojz Hlina s KDH v predchádzajúcich rokoch," skonštatoval líder OĽaNO.

Matovič zároveň pripomína, že práve OĽaNO si po vražde novinára Kuciaka zarezervovalo na niekoľko dní námestia, no termíny na požiadavku iniciatívy prepustili. "Keď sme však videli, že organizácia, ktorá nesie meno Za slušné Slovensko, chcela tiež v dané piatky organizovať protesty, tak sme im tieto termíny prepustili. Išlo o termíny 2.3., 9.3. a 16.3. 2018. V týchto dňoch sme mali my rezervované námestie SNP. Bez najmenších problémov, sme po prvom telefonáte od nich tieto termíny prepustili, lebo sme v tej chvíli považovali za správne, že organizácia, ktorá mala znaky občianskeho charakteru, chce takéto protesty organizovať," hovorí Matovič o minuloročných udalostiach.

Už ich vníma inak

Na brífingu sa priznal, že iniciatívu už nevníma ako občiansku, ale ako politický orgán strany Za ľudí Andreja Kisku a strán Progresívne Slovensko a Spolu. "Ak chceme dôkazy, tak sa môžeme zamyslieť nad tým, že zo všetkých kandidátov na primátora Bratislavy to bol jedine Matúš Vallo, ktorý dostal možnosť sa na pódiu prezentovať, hoci len ako hudobník kapely Para," hovorí Matovič a myslí si tiež, že už vtedy sa uvažovalo o tom, že toto hnutie raz vstúpi do politického života. "Juraj Šeliga je dnes je pravá ruka Andreja Kisku a ukázalo sa, že zrejme dohoda vtedy o zastavení najväčšieho protestu, po ktorom mali byť na sto percent predčasné voľby, nebola len tak. Možno to však bolo iba o tom, že Andrej Kiska ešte nemal pripravenú stranu a reálne teda ešte nemohol do politiky vstúpiť," argumentuje Matovič.

Robert Fico prekvapil vyhlásením

Na Matovičove slová zareagoval aj niekdajší premiér, predseda vládnej strany Smer-SD a dlhodobý kritik iniciatívy Za slušné Slovensko, Robert Fico. "Všeličo by som očakával, ale že budem súhlasiť s pánom Matovičom, je pre mňa absolútne neuveriteľné," začína svoje vyjadrenie Fico. "Iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá bola financovaná zo zahraničia a ktorá stála za organizovaním protivládnych protestov, nie je žiadna občianska platforma," súhlasne s Matovičom konštatuje predseda Smeru a dodáva, že ide o mládežnícku, politickú organizáciu strán Za ľudí a PS-Spolu.

V súvislosti so statusom iniciatívy Matovič reaguje na tvrdenia o možnom odmietnutí prepustenia zarezervovaného termínu námestia. "Kde a kedy som ja odmietol prenechať námestie hlavným organizátorom a osobnostiam Nežnej revolúcie? Je to veľmi neslušné takto klamať, lebo neexistuje žiaden telefonát, žiaden mail, žiadne stretnutie, kde by ma oslovil ktokoľvek z hlavných osobností Nežnej revolúcie," myslí si predseda OĽaNO.

Napriek tomu pozýva všetkých

Igor Matovič však hovorí, že je z postupu iniciatívy Za slušné Slovensko sklamaný. "Toto námestie patrí všetkým ľuďom a mňa mrzí, že tu je organizácia, ktorá si uzurpuje právo o tom, kto je slušný a kto je menej slušný. Dva mesiace pred tým, ako sa páni a dámy zo slušného Slovenska zobudili, som išiel na mestský úrad a presne podľa zákona som zarezervoval priestor," tvrdí Matovič a dodáva, že rovnaký postup bol aplikovaný aj po minuloročnej tragickej vražde.

Z okrúhleho výročia Nežnej revolúcie však nevylučuje ani voličov vládnych strán. "Toto námestie patrí každému bez ohľadu na to, či volili Smer, SNS, našu stranu alebo iné opozičné hnutia a strany. Preto naša ponuka platí pre slušné Slovensko, ale takisto aj pre ostatné demokratické, parlamentné a politické strany," uzavrel Matovič.

Matovič a Fico podľa Trubana konšpirujú

Volebný líder mimoparlamentného zoskupenia PS-Spolu zastáva názor, že Matovič s Ficom sa nachádzajú v kategórií starej generácie politikov. "Predseda Smeru-SD Robert Fico a líder OĽaNO Igor Matovič svojimi poslednými konšpiračnými vyjadreniami a útokmi ukázali, že patria do starej generácie politikov, ktorých treba vymeniť," vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

"Starí politici, ktorých treba vymeniť, sú presne tí, ktorí tu 20 rokov nedokázali vyriešiť zásadné problémy Slovenska a namiesto spájania sa rozdeľovali, hádali sa a konšpirovali," povedal Truban na štvrtkovej tlačovej konferencii. Tento štýl útokov podľa Trubana prichádza preto, lebo PS/Spolu rastie a zmena na politickej scéne sa blíži.

"Chcem odkázať pánovi Ficovi, ako aj pánovi Matovičovi, že sa ich nebojíme, čím viac budú útočiť, čím viac budú konšpirovať, tým väčšiu snahu budeme mať, aby prišla naozaj zmena," doplnil. Líder koalície tiež vyjadril podporu iniciatíve Za slušné Slovensko, ako aj ľútosť nad tým, že je využívaná na politický boj s PS/Spolu. Dúfa, že sa nebojí a bude pokračovať vo svojich aktivitách.

Karolína Farská z iniciatívy Za slušné Slovensko Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Podstatou našej občianskej iniciatívy sú občianske a demokratické princípy, nie stranícke boje, tie prenechávame politikom," reagovala v stredu iniciatíva Za slušné Slovensko na sociálnej sieti. Predstavitelia napísali, že sú a vždy boli občianskou platformou. "Nie mládežnícka, a už vôbec nie stranícka organizácia," doplnili.

Šeliga sa za svojich bývalých kolegov postavil

Zástupca vznikajúcej strany Za ľudí Juraj Šeliga si nemyslí, že iniciatíva Za slušné Slovensko sa niekedy tvárila, že má na niečo patent. Povedal to novinárom v utorok Šeliga, ktorý bol v minulosti predstaviteľom tejto občianskej iniciatívy a dnes je reprezentantom vznikajúcej strany Andreja Kisku Za ľudí.

Bývalý člen iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Za slušné Slovensko upozorňovalo na to, čo v tomto štáte nefungovalo a volalo po vyšetrení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a po boji proti korupcii. To, že pán Matovič tvrdí, že je niekto proti nemu, to mi je ľúto, ale na to nemám viac čo povedať,“ uviedol Šeliga.

„Ja si myslím, z pozície politika, že výročie Nežnej revolúcie by malo byť nadstranícke a organizátori by mali byť občianski. To znamená, je jedno či Za slušné Slovensko alebo bývalí lídri Nežnej revolúcie. Keď má pán Matovič iný názor, je to jeho vec,“ dodal Šeliga a dodáva, že obvinenia Matoviča sú urážkou všetkých ľudí, ktorí minulý rok chodili na námestia.