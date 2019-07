Politické strany oslávia Nežnú revolúciu po svojom, aj bez výzvy Matoviča

Šeliga reagoval na dnešné vyhlásenia lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča, ktorý rezervoval Námestie SNP v Bratislave na oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie od 14. do 19. novembra. "Za slušné Slovensko upozorňovalo na to, čo v tomto štáte nefungovalo a volalo po vyšetrení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a po boji proti korupcii. To, že pán Matovič tvrdí, že je niekto proti nemu, to mi je ľúto, ale na to nemám viac čo povedať," uviedol Šeliga. "Ja si myslím, z pozície politika, že výročie Nežnej revolúcie by malo byť nadstranícke a organizátori by mali byť občianski. To znamená, je jedno či Za slušné Slovensko alebo bývalí lídri Nežnej revolúcie. Keď má pán Matovič iný názor, je to jeho vec," dodal Šeliga.

Juraj Šeliga Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Riešením situácie okolo osláv 30. výročia Nežnej revolúcie by podľa KDH bolo, ak by Matovič uvoľnil Námestie SNP v prospech "Výboru pre dôstojnú oslavu Novembra '89", v ktorom by boli viaceré osobnosti, prípadne aj subjekty, zástupcu OĽaNO nevynímajúc. Uvádza sa to v stanovisku KDH, ktoré poskytol ich hovorca Stano Župa s tým, že na to je však potrebná určitá veľkosť. "Uvidíme, či jej bude Igor Matovič schopný," uviedlo KDH.

V prípade, že oslavy Novembra '89 na Námestí SNP budú podliehať "súhlasu" a budú v réžii OĽaNO, predseda KDH Alojz Hlina sa na takejto spomienke nezúčastní. "KDH sa však na oslavy Novembra pripravuje aj v spolupráci s partnerskými organizáciami. A budú to dôstojné oslavy, na ktorých by sa mali zúčastniť významní hostia. Tridsiate výročie Novembra '89 je naozaj významným výročím, veríme, že oslavy zvládneme s dôstojnosťou," uzavrel Župa.

Alojz Hlina Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Námestie SNP by počas slávnostných dní, keď si pripomíname pád totality, malo podľa strany SaS patriť všetkým občanom. "A určite nie politickým šarvátkam. SaS si určite vhodným spôsobom pripomenie 30. výročia Nežnej revolúcie a zúčastní sa na oslavách. O spôsobe a konkrétnostiach ešte bude diskutovať," informoval hovorca SaS Róbert Buček.

Most-Híd si podľa hovorkyne Kláry Debnár novembrové udalosti pripomenie podľa vlastného scenára, aj bez výzvy Igora Matoviča. „Hnutie Sme rodina - Boris Kollár o tejto veci zatiaľ neuvažovalo. Pokiaľ to bude stále aktuálne, vyjadríme sa,“ reagovala Michaelá Jurcová z hnutia.

Mimoparlamentné Progresívne Slovensko situáciu považuje za zbytočný konflikt. "Nechceme k nemu prispievať a reagovať. Do politiky sme prišli, aby sa takéto žabomyšie vojny skončili," uviedol riaditeľ komunikácie PS Ľubomír Ondrejkovič.

Matovič rezervoval Námestie SNP v Bratislave na oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie

Pred tridsiatimi rokmi sme si vybojovali slobodu a demokraciu. Od revolúcie začala platiť demokracia a demokracia platí aj v prípade rezervácie miesta pri verejnom zhromaždení. Na dnešnom brífingu to uviedol predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič. „V prípade rezervácie miesta na zhromaždenie platí zákon, že ten, kto chce, si môže urobiť rezerváciu najskôr šesť mesiacov pred daným termínom. Keď to oznámi, na tom priestranstve zhromaždenie urobiť môže, a to sme urobili pred dvoma mesiacmi. Vtedy to bolo šesť mesiacov od výročia," vysvetlil Matovič s tým, že rezerváciou Námestia SNP v Bratislave chceli zabrániť tomu, aby November '89 zneužili extrémisti. Matovič pripomenul, že hnutie OĽaNO si aj po minulé roky Námestie SNP rezervovalo a urobilo na ňom zhromaždenia na oslavu Novembra '89. "Nikomu to predtým nevadilo. Vtedy nevadilo, že Matovič robí robotu, ktorú treba robiť," povedal s tým, že teraz, pred voľbami, je zrazu najväčší nepriateľ.

Priblížil, že aj po smrti novinára Jána Kuciaka OĽaNO rezervovalo Námestie SNP na tri piatky a následne priestor prenechal združeniu Za slušné Slovensko. "Prvé tri veľké protesty. Bez najmenších problémov sme im termíny prepustili. Považovali sme za správne, aby takéto zhromaždenia organizovala organizácia, ktorá mala znaky občianskeho združenia," povedal Matovič s tým, že medzičasom sa ukázalo, že Za slušné Slovensko nie je občianska iniciatíva, ale politická organizácia strany Andreja Kisku Za ľudí a strán PS a Spolu.

"Keď sa toľko oháňali slušnosťou, je neslušné tak podlo klamať," povedal na adresu Za slušné Slovensko. Citoval z ich vyhlásenia, v ktorom vyzývali Matoviča, aby odovzdali Námestie SNP im. "Matovič odmieta Námestie SNP prenechať organizátorom a hlavným osobnostiam Nežnej revolúcie. A ja sa pýtam, kde, kedy som ja odmietol prenechať Námestie SNP," priblížil s tým, že Za slušné Slovensko klame. "Kto sú tí hlavní organizátori Nežnej revolúcie? Nežná revolúcia a Námestie SNP a aj výročie patrí všetkým ľuďom," povedal. Podľa neho si Za slušné Slovensko uzurpuje právo hodnotiť, kto sú hlavní predstavitelia Nežnej revolúcie. "Platí naša ponuka pre Za slušné Slovensko, pre demokratické politické strany. Pozývame vás, poďte a urobme spolu peknú oslavu 30. výročia Nežnej revolúcie," povedal.