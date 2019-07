Štefanec podal na OLAF podnet: Dôvodom je podozrenie z podvodu v slovenskom poľnohospodárstve

„Prípad pána Paveleka je typickým príkladom zneužívania moci zo strany osôb, ktoré sú zrejme prepojené ako s PPA, tak aj fiktívnymi poľnohospodárskymi firmami. Firma sa najprv prihlásila o dotácie k pôde, na ktorej pán Pavelek hospodáril a mal na ňu riadne nájomné zmluvy, aby mu následne PPA zablokovala dotácie a zbavila ho tak šance ďalej vykonávať činnosť. Pán Pavelek tak prišiel nielen o pôdu, ale aj o peniaze, ktoré do nej investoval. Sme presvedčení, že tento prípad, tak ako aj desiatky iných podobných, musí byť preskúmaný nezávislým orgánom a na slovenskej strane musia byť vyvodené personálne a právne dôsledky. Je hanbou tejto vlády, že za spravodlivosť musíme bojovať v Bruseli, zatiaľ čo organizované skupinky na našej pôde parazitujú a bohatnú,“ podotkol Ivan Štefanec.

Podľa Tomáša Zdechovského je povinnosťou europoslancov a európskych orgánov chrániť slabších. “Malí farmári sú na Slovensku vystavovaní bezprecedentnému tlaku a okrádaniu. Je ťažké pochopiť, ako môže európske peniaze získať firma, ktorá podniká v poľnohospodárstve len naoko, nemá dôveryhodné nájomné zmluvy a často deklaruje dotácie na cesty, parkoviská, vodné plochy, či dokonca cintoríny. A to na úkor malých farmárov, ktorí evidentne na pôde pracujú a tvoria hodnoty. Takéto praktiky musia skončiť. Je to výzva nielen pre slovenskú vládu, ale aj pre európske orgány, ktoré by sa mali omnoho intenzívnejšie zaoberať tým, kam naše spoločné peniaze idú a kontrolovať ich skutočné využitie,“ dodal Zdechovský.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súvislosti s týmto prípadom ešte v júni upozornilo, že Jaroslav Pavelek je vyšetrovaný pre podozrenie zo subvenčných podvodov. Podľa ministerstva ide o osobu, voči ktorej 15 poľnohospodárov z okresu Tvrdošín a 30 občanov obce Vitanová podalo sťažnosť a petíciu pre fiktívne deklarácie priamych podpôr.