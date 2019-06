Prešovskí odborári sa dohodli so zamestnávateľom: Niekoľkomesačné štrajky končia

Odborári boli v štrajkovej pohotovosti od začiatku apríla. Od vedenia dopravného podniku pôvodne požadovali zvýšenie hodinovej mzdovej tarify o jedno euro. Na podporu svojich požiadaviek vyhlásili aj celodenný ostrý štrajk, ktorý sa konal 31. mája. Vtedy bola požiadavka odborárov na zvýšenie hodinovej sadzby o 0,70 eura od 1. júla a o ďalších 0,30 eura od 1. januára 2020. Neskôr svoje požiadavky znížili na 0,40 eura tento a 0,30 eura budúci rok. Napokon sa ale so zamestnávateľom dohodli na navýšení o sumu, ktorú už predtým navrhol sprostredkovateľ.

„Dohodli sme sa na 40 centoch a platia aj ostatné body, ktoré sme mali dohodnuté,“ informoval Straka s tým, že štrajkovú pohotovosť zatiaľ nezrušili. „Stať by sa tak malo na najbližšej schôdzi štrajkového výboru, ktorú budeme mať najskôr budúci týždeň. Štrajk v každom prípade z nášho pohľadu mal význam, ukázali sme, že sa vieme spojiť za spoločnú vec a do budúcnosti môže zamestnávateľ očakávať v prípade, že sa nedohodneme, že vieme podniknúť podobné kroky,“ dodal.

Prostriedky na zvýšenie tarifných miezd má podnik napokon z vlastných zdrojov a nebude potrebovať zvýšenie dotácie od mesta. „V rámci plánu, ktorý sme predložili aj na mesto, sú prostriedky, s ktorými sme rátali v takej výške, že vieme splniť požiadavku na toto navýšenie dohodnuté v kolektívnej zmluve,“ uviedol Janus. Súčasťou dohody sú podľa neho aj benefity, ktoré sa týkajú odchodného, mzdového zvýhodnenia za prácu v popoludňajšej zmene, za jazdu s veľkokapacitným vozidlom a zvýšil sa aj príspevok na pitný režim v letných mesiacoch. Ako dodal Straka, k dohode nedošlo v súvislosti s odmeňovaním pracovníkov podľa odpracovaných rokov, poskytovaním stravných lístkov počas dovolenky a podielu za predaj lístkov vodičom.

Navýšením peňazí na požadovaný nárast mzdy sa v utorok zaoberala aj finančná komisia pri mestskom zastupiteľstve. Konkrétne výsledky ale jej zasadnutie neprinieslo. „Komisia požiadala dopravný podnik o dodatočnú finančnú analýzu poskytovaných služieb vo verejnom záujme pre mesto Prešov a technickú analýzu, a to za účelom vyhodnotenia požiadaviek odborovej organizácie s termínom do 4. júla. Potom znova zvoláme zasadnutie komisie a vyhodnotíme výsledky, keďže zatiaľ sme nemali dostatok informácií na uznesenie. Potrebujeme vidieť celkový dopad na hospodárenie spoločnosti, keďže rozpočet mesta nie je nastavený na to, aby sme dokázali vyčleniť ďalšie finančné prostriedky,“ informovala o výsledku rokovania predsedníčka komisie Lenka Kohaniová.

Analýzu už ale bude musieť vypracovať nové vedenie podniku, keďže mestskí poslanci na stredajšom rokovaní do funkcie predsedu predstavenstva DPMP zvolili bývalého ekonomického riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice a Záchrannej služby Košice Martina Jaša. Ten sa ale stredajšieho rokovania pre práceneschopnosť nezúčastnil. Straka potvrdil, že odborári ďalšie požiadavky predložia novému vedeniu, zatiaľ ale nekonkretizoval, aké navýšenie budú požadovať. „Stanovíme si to na výbore. Isté ale je, že budeme dávať návrh ďalšieho dodatku, ktorý budeme preberať s novým predstavenstvom, aby to išlo do rozpočtu mesta a rátalo sa s tým,“ vysvetlil Straka.

Podniková kolektívna zmluva v DPMP, a.s. sa týka všetkých 322 zamestnancov, z ktorých je približne 190 vodičov. Uzatvorená bola 1. januára 2014 a je platná do 31. decembra 2020. Priemerná mzda zamestnancov v DPMP sa pohybuje na úrovni 1 050 eur v hrubom. Jediným akcionárom DPMP, a.s., je mesto Prešov. Dopravný podnik v dvoch trakciách – autobusovej a trolejbusovej, ročne najazdí takmer päť miliónov kilometrov. Každoročne prepraví viac ako 30 miliónov cestujúcich. Tržby z MHD za rok 2018 dosiahli 4,1 mil. eur.