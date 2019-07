Alexeja Navaľného prepustili z nemocnice: Politik putoval rovno do väzenia

MOSKVA - Ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v pondelok prepustili z nemocnice, kde bol od nedele rána pre údajný alergický záchvat. Jeho dlhoročná lekárka Anastasija Vasiljevová oznámila, že politika poslali naspať do väzenského zariadenia, kde si odpykáva 30-dňový trest za zvolanie nepovoleného protestu. Lekárka, ktorá sa už skôr vyjadrila, že Navaľného mohli otráviť, vyjadrila znepokojenie nad tým, že ho prepustili predtým, než mu spravili potrebné testy.

Lekári v nemocnici Navaľnému diagnostikovali silnú alergickú reakciu, ale Vasiljevová uviedla, že opuch a a vyrážky na jeho tvári nesú podľa nej znaky chemickej otravy. Väzba by podľa nej mohla ohroziť Navaľného zdravie. "Úplne sa nezotavil. Mal by zostať pod lekárskym dohľadom," povedala s tým, že lekári sa ani len nesnažili zistiť, čo mu vyrážky a opuch spôsobilo. Zároveň uviedla, že sa obáva toho, že v jeho cele by stále mohla byť chemická látka, ktorá mu reakciu spôsobila.

Navaľného právnička Oľga Michailovová počas dňa oznámila, že reakciu spôsobila "otrava nejakým druhom chemickej látky", ale jej zdroj zatiaľ neurčili. Podľa nej Navaľnému dali protizápalové steroidy a opuch pominul. Ruský aktivista a Navaľného kolega Leonid Volkov sa v nedeľu zase sťažoval na "nehygienické podmienky" v spomínanom väzenskom zariadení, kde ho tiež predtým zadržiavali.

Navaľného odsúdili minulý týždeň na 30 dní odňatia slobody za zvolanie nepovoleného protestu proti vylúčeniu nezávislých kandidátov z volieb do moskovského mestského zastupiteľstva. Protest sa konal v sobotu a podľa monitorovacej skupiny OVD-Info polícia počas neho zatkla zhruba 1 400 ľudí vrátane niektorých potenciálnych kandidátov. Dvaja z nich, Iľja Jašin a Dmitrij Gudkov, sa v pondelok postavia pred súd.