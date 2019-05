Kauza sledovania novinárov: Ďalší Kočnerov poskok bol aj na sociálke! Skončil a vyšetrujú ho

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny podáva na svojho bývalého zamestnanca Juraja Škrípa trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Rozhodlo sa tak po medializácii informácie, že by bývalý úradník mohol byť zapojený do kauzy sledovania novinárov. Informovala o tom hovorkyňa ústredia Jana Lukáčová.

Sledovanie novinárov

„Bližšie objasnenie uvedených podozrení prenechávame orgánom činným v trestnom konaní, s ktorými budeme v tejto súvislosti úzko spolupracovať,“ dodala Lukáčová. Bývalý riaditeľ odboru hmotnej núdze a sociálnych dávok ÚPSVaR mal pred dvoma rokmi poslať sociálnu kontrolu do domu novinárky Moniky Tódovej. V pondelok o tom informovali Denník N a televízia Markíza.

Prípad prenasledovania novinárov vyšetruje protizločinecká jednotka. Podľa informácií televízie sa na tom mal podieľať aj Juraj Škríp, riaditeľ odboru hmotnej núdze a sociálnych dávok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a neskôr sa mal k činu priznať. Minulý týždeň dal výpoveď údajne zo zdravotných dôvodov. Škríp mal na kontrolu k novinárke poslať terénneho pracovníka. Toho tiež prekvapilo, že mal ísť na takúto kontrolu.

Námatková kontrola

Škríp mal byť podľa zistení polície súčasťou komanda na sledovanie novinárov. To mal zriadiť Marian Kočner. Krátko pred jeho zatknutím spustil portál, kde zverejňoval negatívne informácie o novinároch. Tým, že začne zbierať „špinu“ na neho a jeho rodinu, sa vyhrážal aj zavraždenému Jánovi Kuciakovi. Okrem Škrípa sledovali novinárov Peter Tóth a Miroslav Kriak.

„Práve u nás doma zazvonil terénny pracovník Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Hľadal ma, pretože dostal pokyn vykonať námatkovú kontrolu toho, ako sa starám o deti,“ uviedla pred dvoma rokmi Tódová na sociálnej sieti. Kontrolu na ňu poslali v júli 2017. „Riaditeľ nás poslal, vybral si vás z databázy. Takúto námatkovú kontrolu nám dávajú raz za pol roka. Neviem, prečo ma sem poslal. Námatkovo ma skoro nikde neposielajú. Naposledy som bol takto minulý rok,“ povedal vtedy novinárke terénny sociálny pracovník. „Mám u vás šetriť, kto sa stará o deti a vyplniť aktualizáciu údajov a zistiť, či stále robíte na území SR,“ povedal.

Richter by mal odstúpiť

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny za Smer Ján Richter by sa mal verejne ospravedlniť novinárke Monike Tódovej a odísť z vedenia ministerstva. Tvrdia to predstavitelia hnutia OĽaNO, ktorí chystajú zvolanie mimoriadneho výboru vo veci zneužitia štátnych inštitúcií v súvislosti s kontrolou z Ústredia práce u novinárky Moniky Tódovej. Pred dvomi rokmi zazvonil pri dverách novinárky Tódovej pracovník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Prišiel ju skontrolovať, ako sa stará o svoje deti a podľa jeho slov tak urobil na základe výberu Juraja Škripa, jedného z vedúcich pracovníkov ústredia.

„Prípad od začiatku vzbudzoval podozrenia zo šikanovania a pokusu zdiskreditovať nepohodlného človeka. Vedenie ministerstva tvrdilo, že šlo o bežnú kontrolu a pán minister Richter za jedinú chybu svojho ministerstva označil zlú komunikáciu kontrolóra, ktorý sa mal viac snažiť aby rodič, citujem, „v pokoji pochopil, o čo ide a prijal túto komunikáciu“,“ uviedla Veronika Remišová s tým, že samotnú kontrolu vykonal zamestnanec platený z národného eurofondového projektu zameraného na osoby v nepriaznivej sociálnej situácii.

Pozadie celého prípadu

„Preto som sa snažila zistiť pozadie celého prípadu a zabezpečiť, aby sa podobné zbytočné šikanovanie ľudí neopakovalo. Po mojom podnete samotné ministerstvo práce a sociálnych vecí nakoniec v komunikácii s Európskou komisiou uznalo svoju chybu a zaplatilo takmer 30-tisíc eur nie z eurofondov, ale zo štátneho rozpočtu. Podľa ich vtedajšieho vyjadrenia pani Tódová riadne podala úradu povinné oznámenie o starostlivosti o deti, ale zodpovední pracovníci ho vraj nezapísali do elektronického systému úradu,“ pokračovala Remišová.

Včera bola zverejnená informácia, že polícia vyšetruje spomínaného vedúceho pracovníka ústredia kvôli zapojeniu do sledovania novinárov na objednávku Mariána Kočnera. „Je teda veľmi pravdepodobné, že kontrolu sociálneho pracovníka si v skutočnosti cez štátny úrad zabezpečoval práve Marián Kočner, obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ priblížila poslankyňa.

Zneužívanie sociálnych služieb

„Zneužívanie sociálnych služieb štátu by bolo veľkým škandálom za každých okolností. Ale zneužívanie štátnych inštitúcií na boj proti ľuďom, ktorých za nepohodlných považujú zločinci obvinení z vraždy, je škandálom porovnateľným so zneužívaním tajnej služby za vlády HZDS a SNS v 90-tych rokoch,“ upozornila. Podpredseda poslaneckého klubu OĽANO Eduard Heger si myslí, že práve takéto prípady môžu za nárast preferencií extrémistov.

„Mnohí ľudia sa už nemôžu pozerať na to, ako ich štát šikanuje, ako do štátnych inštitúcií presakuje mafia, vidia korupciu, cítia bezmocnosť, nespravodlivosť a čakajú vyvodenie zodpovednosti,“ uviedol Heger. „Chceme sa porovnávať so západom, mať ich platy a životnú úroveň, ale v prvom rade musíme mať slušnú politiku. V Rakúsku do niekoľkých hodín odstúpil vicepremiér po tom, čo zverejnili jeho nahrávku, na ktorej sa hovorí o možných úplatkoch za podporu vo voľbách. Ak teda chceme zastaviť rast nedôvery ľudí v politiku, musíme im ukázať slušnosť. V tejto chvíli by tu slušnosť mal ukázať pán minister Richter,“ dodal Heger.

Výzva premiérovi

Podľa Remišovej by sa mal minister Richter verejne ospravedlniť Monike Tódovej za to, že jeho podriadení umožnili a kryli zneužitie inštitúcií štátu. „Ako druhý krok by mal pán minister prevziať zodpovednosť a odísť z vedenia ministerstva. Mal to urobiť už dávno, stačí si pripomenúť kauzu Čistý deň. Tá stále nie je uzavretá a generálna prokuratúra iba nedávno nariadila pokračovať vo vyšetrovaní. Vyzývame preto premiéra Petra Pellegriniho, aby odvolal ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň apelujeme na vedenie polície a prokuratúry, aby prípad dôsledne vyšetrili,“ povedala Remišová.

„Keďže štát v tomto prípade zlyhal a zjavne porušil práva svojich občanov, budeme sa jeho riešením zaoberať aj na mimoriadnom zasadnutí Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Jeho predsedníčka a poslankyňa nášho hnutia Anna Verešová výbor zvolá čo najskôr,“ vyjadrila sa Remišová s tým, že okrem toho by sa mal výbor zaoberať efektívnosťou systému, podľa ktorého sú rodičia detí od 3 rokov povinní hlásiť štátu kto a kde sa stará o ich deti a hlásiťaj každú zmenu v starostlivosti.

Štát podľa nej takto každý rok zaťažuje desiatky tisíc rodičov a aj z tohto prípadu je zrejmé, že niektoré hlásenia končia v skrini na úrade. „Budeme preto od ministerstva práce žiadať vyhodnotenie systému zavedeného za minulej vlády strany Smer. Dnes sme podali interpeláciu na ministra Richtera a chceme vedieť, či hlásenia zaťažujúce úrady aj rodičov naozaj pomáhajú rodinám v kríze alebo sú iba zbytočnou byrokraciou,“ vyhlásila Veronika Remišová. „Je neprijateľné, aby sociálny systém, ktorý má chrániť zraniteľných, mafia zneužívala na šikanu pre ňu nepohodlných ľudí."