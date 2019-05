Preukazovanie pôvodu majetku je pilierom boja proti korupcii, tvrdí Remišová

BRATISLAVA - Preukazovanie pôvodu majetku je pilierom boja proti korupcii. Myslí si to predsedníčka parlamentného poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová, ktorá oslovila so žiadosťou o podporu nového zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku všetkých predsedov poslaneckých klubov koalície.

O zákone sa bude rokovať na júnovej parlamentnej schôdzi. „Preukazovanie pôvodu majetku je pilierom boja proti korupcii, pretože jediné, čoho sa nečestní politici alebo toxickí podnikatelia boja, je to, že prídu o majetok. Tento zákon je natoľko dôležitý, že som dnes oslovila predsedov poslaneckých klubov so žiadosťou o podporu nášho návrhu, ktorý napráva starý a nefunkčný zákon z dielne Roberta Fica. Sme pripravení o podpore tohto zákona s nimi rokovať,“ uviedla Remišová v tlačovej správe, ktorú poskytol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Premiér Smeru-SD Robert Fico sa podľa Remišovej nedávno v súvislosti s novým zákonom, ktorý ona predkladá, verejne vyjadril slovami: „Čokoľvek pomôže v tejto oblasti, budem veľmi rád.“ Remišová očakáva, že dodrží verejné vyhlásenie a konštatuje, že Fico viac ako desať rokov využíval preukazovanie pôvodu majetku ako svoju marketingovú tému. "Avšak z dvoch zákonov, ktoré Fico predložil, jeden vyhlásil Ústavný súd SR za protiústavný, druhý je v praxi nepoužiteľný a nik na ich základe nebol odsúdený," uvádza sa v správe.

„Teraz je čas ukázať, či sa vládna koalícia bude vyhovárať, alebo to myslí s bojom proti korupcii vážne. Navyše, vládna koalícia má túto tému vo svojom programovom vyhlásení a doteraz neurobila nič, hoci to ľuďom sľúbila. Už nemôžeme tolerovať, že na Slovensku je menšina, ktorá nepoctivo bohatne na úkor tvrdo pracujúcej väčšiny, čo riadne platí dane,“ povedala. Remišová vysvetlila, že nový návrh zavádza alternatívny mechanizmus preukazovania pôvodu príjmov a majetku, ktorého ťažisko bude spočívať v dodatočnom zdanení nelegálnych príjmov. Nakradnutý majetok sa môže až 100-percentne zdaniť. Proces bude prebiehať prostredníctvom správcu dane a nie orgánov činných v trestnom konaní a teda by mal byť rýchlejší, efektívnejší a hlavne účinný.

„Vysokú nedôveru občanov v politikov a v štátne inštitúcie spôsobuje množstvo prípadov, keď si predstavitelia štátu, alebo rôzne pochybné osoby žijú vysoko nad deklarované pomery a je podozrenie, že majetok nadobudli nepoctivým spôsobom. Vieme, že zákon bude veľmi prekážať podvodníkom, mafiánom a ľuďom, ktorí berú úplatky. No poctivá väčšina, ktorá pracuje na nečestnú menšinu, musí vedieť, že príde spravodlivosť,“ uzavrela Remišová.