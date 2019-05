SHMÚ varuje: Do pondelka môže na Slovensku spadnúť až 50 mm zrážok, majáles zrušený

BRATISLAVA – Do pondelka 6. 5. do 14.00 h môže v niektorých lokalitách Slovenska spadnúť až do 50 milimetrov zrážok. Podľa predpovede kumulovaného úhrnu zrážok od modelu Aladin spadne na Slovensku 20 až 40 milimetrov, ojedinele až okolo 50 milimetrov zrážok. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Menej zrážok by malo spadnúť predovšetkým v Bratislavskom a Trnavskom kraji a na menšej ploche ojedinele aj na iných miestach."Podľa modelu ECMWF v tom istom období spadne kumulovane na Slovensku väčšinou desať až 20 milimetrov, ojedinele až okolo 30 milimetrov zrážok," uvádzajú meteorológovia. Na väčšej ploche by do pondelka malo spadnúť menej ako desať milimetrov zrážok, predovšetkým v severnej časti Bratislavského a Trnavského kraja, v Trenčianskom kraji a v západnej časti Žilinského kraja. Zdroj: Getty Images Koľko zrážok naozaj spadne, záleží v prvom rade na tom, kde presne sa bude nachádzať stred tlakovej níže. "Posun stredu níže o približne 100 kilometrov je z hľadiska Európy minimálna chyba, ale pre našu krajinu môže byť rozhodujúci vzhľadom na to, či budú najvýdatnejšie zrážky na strednom alebo východnom Slovensku alebo napríklad vo východnej časti západného Slovenska," priblížil SHMÚ.

V súvislosti s počasím a Bratislavským majálesom sme do redakcie dostali toto upozornenie:

"Vážení návštevníci a priatelia festivalu Bratislavský majáles. Po zrelej úvahe a na základe meteorologických informácií vrátane výstrahy 1. stupňa SHMÚ, ktorá upozorňuje na silný vietor dosahujúci v nárazoch rýchlosť až 65-70 km/h, rozhodli sme sa KOMPLETNÝ NEDEĽNÝ PROGRAM festivalu ZRUŠIŤ. Bezpečnosť vás, návštevníkov, ako aj účinkujúcich je pre nás absolútne prvoradá. Pri aktuálnych poveternostných podmienkach by mohol byť akýkoľvek pohyb ľudí v areáli festivalu na dunajskom nábreží nebezpečný. Napriek nepriaznivým predpovediam sme vďační aj za prvé dva dni festivalu, ktoré najmä vďaka vašej priazni prebehli výborne. Veríme, že sa uvidíme opäť o rok! Ďakujeme za pochopenie."