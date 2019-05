Dáždniky, gumáky a kožuchy v pohotovosti: Na Slovensku môže silno zapršať, hrozí i sneh!

Meteorológovia očakávajú, že ojedinele môže úhrn zrážok dosiahnuť 35 až 40 milimetrov. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” uviedol SHMÚ. Vo vysokopoložených severných oblastiach hrozia i snehové zrážky. Sneženie a silný vietor sa môžu v nedeľu (5. 5.) a pondelok (6. 5.) vyskytnúť na viacerých miestach Slovenska.



Zdroj: Twitter.com/This is Bosnia and Herzegovina

V noci a počas nedele môže v niektorých okresoch Trenčianskeho kraja, v polohách nad 600 metrov spadnúť jeden až tri centimetre nového snehu. V okresoch Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja, v polohách nad 800 a prechodne nad 500 metrov môže spadnúť jeden až desať centimetrov. SHMÚ preto vydal výstrahu 1. stupňa s platnosťou od nedele 02.00 h do 09.00 h pre Trenčiansky kraj, resp. od 04.00 h do pondelka 08.00 h pre ostatné kraje.Silný vietor s rýchlosťou 65 až 70 kilometrov za hodinu možno podľa meteorológov očakávať na západe a východe krajiny. Pre viaceré okresy Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Prešovského kraja vydal SHMÚ výstrahu 1. stupňa s platnosťou od nedele 06.00 h do pondelka 18.00 h na západe, respektíve od nedele 09.00 h do pondelka 20.00 h.