Výhľadu ustúpili krásne borovice: VIDEO Lesík pod Štefánikovou mohylou rozhádal Slovákov

Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý tragicky zahynul pred 100 rokmi, sa nachádza v Brezovej pod Bradlom v okrese Myjava. Počas uplynulých teplejších dní tam prichádzalo množstvo návštevníkov. A v sobotu tam možno rovnako očakávať veľa ľudí. Koná sa tam celonárodná akcia pri príležitosti 100. výročia smrti Štefánika.

Železničná spoločnosť Slovensko dokonca vypraví do Brezovej pod Bradlom špeciálny vlak. „Je dôležité pripomínať si zásluhy významných osobností a takou bol nepochybne aj Milan Rastislav Štefánik. Ako národný dopravca považujeme za samozrejmosť zapojiť sa do pietnej spomienky na tohto štátnika, ktorého politický a spoločenský rozmer presahuje hranice našej krajiny,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Vyrúbali stromy

Okrem kultúrneho programu a rôznych suvenírov či vystavených kusov zo Štefánikovho lietadla však návštevníkov už nejaký čas vítajú aj vyrúbané stromy. O tie sa postarali pamiatkari. Mimoriadny výrub stromov bol súčasťou príprav na udalosť, na ktorej sa očakáva okolo 30-tisíc ľudí.

"Nie je to až taká katastrofa, no je to smutný pohľad, keď vidíte všetky tie pne," povedal Martin, ktorý bol na mohyle pred niekoľkými dňami. Keďže podľa pamiatkarov boli stromy vysadené až 40 rokov po vybudovaní mohyly, nikdy neboli súčasťou projektu Dušana Jurkoviča. Výrubom stromov sa tak snažia priblížiť k pôvodnému vyobrazeniu mohyly.

Zdroj: Tip čitateľa

V rozhodnutí pamiatkari uvádzajú, že redukcia porastu výberovým spôsobom by problém nevyriešila, preto navrhli odstrániť náletové dreviny (s priemerom do 10 cm) aj maloplošný holorub. Odstrániť sa musia aj veľkorozmerné poľnohospodárske stavby, vykrývače mobilných operátorov, stožiare vysokého napätia a všetko, čo by znehodnotilo pohľad na národnú kultúrnu pamiatku. Výrub stromov povolil aj Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom. Štefánik bol totiž v nemilosti komunistov, ktorí sa mohylu snažili skôr zakryť, ako ju ukázať. Celonárodné oslavy na Bradle zakázali.

Zdroj: Tip čitateľa

„Boľševizmus je negáciou demokratizmu. Boľševizmus je prejavom chorobným, apokalyptickým chaosom, v ktorom sa prejavujú hrubé, najnižšie pudy. Hovorím vám to z hĺbky duše: boj proti boľševizmu vo všetkých jeho prejavoch musí prevládať v našej morálke," povedal Štefánik, keď sa vrátil z Ruska.

Stret názorov

Ľudia majú na výrub stromov v okolí mohyly rôzne názory. Niektorí sú absolútne proti a tvrdia, že je to veľký zásah do prírody a za obeť padli najkrajšie borovice. Iní sú zas presvedčení, že pýche Brezovej pod Bradlom výrub pomohol a ide o akési ozdravenie a presvetlenie okolia.

"Je to presvetlené a pripravené na novú výsadbu zelene a kvetov, výborne," komentoval Peter. "Och, čo to tam porobili?" pýtala sa zase Veronika.

"Ako pozerám, je tu veľa argumentov pre a proti výrubu najmä z estetického a historického hľadiska. Niektoré môžeme považovať za silné, niektoré za slabšie... Nežijeme však v 60-tych rokoch minulého storočia a estetické hľadisko je vec každého jedinca. Máme ale rok 2019 a je potrebné prihliadať na stromy najmä z ekologického hľadiska. Fungujú totiž ako klimatizácia a vodozádržný systém. Zvažoval toto niekto? Nikto snáď nechce poprieť nezvyčajne vysoké aprílové teploty a veľké sucho. Nuž, budeme mať z Bradla krásny výhľad a mohyla bude viditeľná zďaleka, ale možno na ňu budeme hľadieť s vyplazeným, suchým jazykom," napísal Rado.