Tony saharského piesku narobili Slovákom šarapatu: FOTO Tak skoro sa ho nezbavíme!

BRATISLAVA – Stalo sa akousi tradíciou, že pred Veľkou nocou umývame okná. Žiaľ, naše úsilie vyšlo nazmar. Na naše územie sa totiž už včera presunul saharský piesok a dažďové kvapky ho zniesli k zemi. Meteorológovia predpokladajú, že jemný prach by sa tu mal udržať aspoň do piatka. Okrem gazdiniek nepotešil ani vodičov. Fotky ich áut hovoria za všetko.

Na naše územie sa v najbližších dňoch dostanú tony piesku z africkej Sahary. Dnes na to na svojej sociálnej sieti upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). „Dnes (24. apríla, pozn. red.) do našej oblasti začal po prednej strane rozsiahlej brázdy nízkeho tlaku vzduchu západne od nášho územia od juhozápadu prúdiť teplý vzduch a bude pokračovať až do konca pracovného týždňa,“ avizoval ústav.

Zdroj: FB/SHMÚ

Prílev teplého, pôvodom tropického, vzduchu do našej oblasti vyvrcholí v piatok. Meteorológovia očakávajú, že teplota popoludní dosiahne veľmi vysoké hodnoty v intervale 24 až 29 stupňov Celzia, pričom je malá šanca aj na tropický deň, teda 30 stupňov. „Takéto hodnoty teploty sú v tomto období na úrovni dlhodobých rekordov a je teda možné, že na niektorých staniciach aj budú prekonané,“ uviedol SHMÚ.

Mapa zobrazuje aktuálnu masu prachu. ​

Ako ďalej spresnil, studený front s brázdou nízkeho tlaku vzduchu bude siahať až po severnú Afriku, a tak sa pred ním v teplom južnom prúdení dostane do našej oblasti aj väčšie množstvo jemného saharského prachu.

Na snímke koncentrácia prachu v piatok okolo poludnia. Zdroj: FB/SHMÚ

„Tento prach bude bez zrážok sadať na zemský povrch len veľmi pomaly (tzv. suchý depozit), no spomínaný studený front prinesie aj zrážky už v noci na sobotu a počas dňa s ním spadne na zemský povrch aj tento prach,“ dodal SHMÚ.

Na snímke mokrý depozit prachu v našej oblasti pri zrážkach studeného frontu, ktorý bude cez Slovensko postupovať v sobotu. Zdroj: FB/SHMÚ

Piesok zo Sahary narobil vodičom poriadnu šarapatu

Už včera si šoféri našli svoje autá v neželanom stave. Saharský piesok spolu s dažďom totiž vytvorili na kapotách vrstvu špiny, ktorá sa nedá zmyť len tak ľahko.

Zdroj: Tip čitateľa

Zdroj: Tip čitateľa

Zdroj: Tip čitateľa