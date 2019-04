Učiteľka spôsobila škandál v bratislavskej škôlke! "Cigane som napísala," poslala správu mamičke

Zhrozená matka konverzáciu zverejnila na sociálnej sieti. "Cigane som napísala, že malá dnes nedostane obed," stálo v správe.

„Pani učiteľka sa pomýlila a omylom poslala správu mne, kde išla písať o mne - vraj cigana. Takto má komunikovať jedna učiteľka? Ja si myslím, že každá mamička má meno, či je to cigáň, sedlák, Číňan alebo Mongol," napísala k statusu Gabika. Tvrdí aj to, že všetko mala zaplatené, ale aj ak by nemala, nemá nikto právo takto jej hovoriť.

K príspevku sa vyjadril aj Martin Kuruc, starosta Vrakune. "Riešim to okamžite ako som sa dozvedel, škôlka je samostatný subjekt, ale riešim to s pani riaditeľkou," napísal Kuruc.

Pod statusom sa rozprúdila aj živá diskusia a mnohí píšu, že učiteľku by mal za takého správanie postihnúť trest vpodobe výpovede.